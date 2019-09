Valverde: "Suárez nos da mucho y esperamos que nos dé mucho más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez no pasa por sus mejores horas en Barcelona. El delantero uruguayo enfrentó duras críticas por sus últimas presentaciones, pero tiene el respaldo de sus compañeros y del técnico Ernesto Valverde.

"Es un jugador que nos da mucho y esperamos que nos dé mucho más", expresó el entrenador blaugrana en la pervia del duelo que Barcelona sostendrá este sábado a las 11.00 de Uruguay como visitante ante Getafe. Y añadió: "Luis Suárez tiene margen para hacer una pretemporada o sumar entrenamientos. Es lo mismo que les pasa a otros jugadores como Dembélé o Leo (Messi)".

El Pistolero fue sustituido el martes en la victoria 2-1 de Barcelona sobre Villarreal y cuando abandonó el campo de juego reemplazado por el juvenil Ansu Fati fue despedido con algunos silbidos, lo que no dejó nada contento al uruguayo. Esa situación, se afirma por parte del diario deportivo catalán Sport, fue tomada como una motivación para Suárez, quien recibió el apoyo del vestuario y del técnico, el cual hizo público este viernes.

Messi "No tiene una lesión grave"

Una gran ausencia este sábado en campo de Getafe será la de Lionel Messi, quien no disputó el segundo tiempo del juego ante Villarreal por una molestia muscular. "No sé cuánto estará de baja; espero que esté pronto de vuelta. En principio no tiene una lesión grave, es una pequeña elongación", dijo Valverde, quien admitió: "Si está él tenemos unas fortalezas determinadas y si no, nos falta un jugador desequilibrante".

La intención de Barcelona es que Messi esté pronto el miércoles, cuando Barcelona reciba al Inter de Milán de Diego Godín por la segunda fecha del Grupo F de la Champions League.