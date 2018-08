Valverde dijo que creció "no solo en lo futbolístico" y fue destacado en España

Federico Valverde tuvo sus primeros minutos en el Real Madrid con el equipo principal, luego de haber defendido hace más de un año al equipo Castilla del club (filial). Lo hizo en el amistoso que el "merengue" cayó 2-1 ante Manchester United en Miami por la International Champions Cup.

El “Pajarito” jugó 77 minutos hasta que fue sustituido por Isco. Le costó en el primer tiempo, pero se afianzó en el complemento. El diario As lo destacó entre otros cuatro futbolistas, que según el periodista enviado a Estados Unidos dejaron una impresión más que aceptable y salieron reforzados de cara a los próximos amistosos.

“Su primer tiempo fue discreto. Pero discreto no significa malo: el uruguayo estuvo pulcro y aseado, no regaló balones ni los arriesgó. Cambió en la segunda mitad, en la que sacó su repertorio de pases entre líneas para encontrar con asiduidad a carrileros y extremos. Lo mejor fue su colección de golpes con la diestra, muy al estilo Kroos, con dominio absoluto de cada parte del pie. Y sin olvidar su aporte defensivo: formó un muro junto a Llorente que secó al United tras el entretiempo”. De todos modos As maneja la posibilidad de que lo vuelvan a dar a préstamo para que siga creciendo.

A la vez, el Real Madrid le hizo una corta nota al jugador al día siguiente de su debut. “Fue espectacular, cumplí un sueño de muchos niños en el mundo que quieren llegar hasta este punto, yo lo cumplí y trato de disfrutarlo. Los compañeros me hicieron sentir un momento muy lindo”, dijo en declaraciones publicadas en la web.

“He pasado muchos obstáculos, he pasado las mil y una con mi familia, pero me siento orgulloso de decirlo y cumplí un sueño. Es gracias a mis padres. Ellos fueron los que lucharon día y noche para yo pudiera comer o tener unas botas para entrenar cuando era chiquito y les agradezco todo”, agregó.

La temporada pasada estuvo cedido a préstamo en el Deportivo de La Coruña, donde estuvo teniendo varios minutos de juego hasta que sufrió la dura lesión muscular de grado 1-2 del tercio medio de su bíceps femoral izquierdo. Pero en el club gallego creció "muchísimo, no solo en lo futbolístico, sino en la madurez fuera del fútbol. He aprendido muchas cosas en el Dépor por más que no me fue como uno quería. Hay que sacar lo positivo".

Ahora está en la pretemporada con el Madrid, ya bajo las órdenes de Julen Lopetegui el nuevo entrenador merengue. “Son entrenamientos muy exigentes e interesantes y eso a un futbolista le favorece mucho. Y los amistosos sirven para coger ritmo y fuerza para lo que se viene", sentenció.