Valverde defiende a Luis Suárez

Este jueves se disputará el choque de vuelta entre Valencia y Barcelona por la Copa del Rey. El encuentro será en Mestalla y seguramente tendrá varios condimentos desde antes que comience el duelo. Es casi un hecho que Luis Suárez y Sergi Roberto serán de los más silbados por los simpatizantes del conjunto valencianista, sobre todo por lo que sucedió en el partido de ida.



Las crónicas del periodista Diego Picó, donde trató a Suárez de "mal deportista, sucio y violento", pintan a la perfección el sentimiento que dejó el salteño en los simpatizantes de Valencia tras un juego donde discutió fuerte con varios jugadores rivales. Lo cierto es que el "Pistolero" fue bastante maltratado, pero su entrenador le hizo un "mimo" en la conferencia de prensa.



El técnico de Valencia, Marcelino García Toral, no fue tan fuerte en sus declaraciones como el periodista, pero de todas maneras dejó entrever la "culpabilidad" de Luis Suárez: "Todos nos conocemos y debemos saber como juega el rival. No podemos distraernos en el rival. No debemos caer en provocaciones".



Por el otro lado, Suárez recibió palabras de apoyo de su propio entrenador, aquel con el que a principio de temporada no parecía tener la mejor relación, pero con el que los triunfos y el conocerse mejor les hizo mejorar la relación.



En conferencia de prensa, el entrenador afirmó que en algunas ocasiones dialogó con el uruguayo por su carácter competitivo y su agresividad dentro del campo, pero como algo normal, además de que no manejó el tema de cara al partido frente a Valencia.



Ernesto Valverde justificó el accionar del "Pistolero" diciendo: "Los jugadores son como son. Todo va dentro, y la agresividad que tiene Luis en el ataque es lo que le hace buscar siempre espacios y el gol".



De todas maneras, reconoció que Suárez suele hacerse sacar una amarilla de más y que son evitables, aunque "es veterano y sabe cómo cuidarse". Cabe recordar que si el "Pistolero" ve una amarilla en el partido de vuelta se perderá la posible final de la Copa del Rey, hecho que ya le sucedió en 2017.