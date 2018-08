Federico Valverde debutó con derrota

Federico Valverde cumplió un sueño. Es que el "Pajarito" vistió por primera vez la camiseta del Real Madrid en la Primera División. Está claro que fue en un amistoso, donde Lopetegui utilizó varios juveniles, pero la presencia de Gareth Bale y Karim Benzema, le dio cierta importancia al encuentro.

Además, del lado de enfrente se encontraban jugadores como Alexis Sánchez, David De Gea, Fred, Juan Mata o Ander Herrera. El resultado, que seguramente no fue lo más importante para el "Pajarito", fue de derrota por 2-1 ya que los dirigidos por Mourinho marcaron por intermedio de Alexis Sánchez y Ander Herrera, mientras que Karim Benzema descontó para los españoles.

El mediocampista uruguayo disputó 78 minutos del partido y fue sustituido por Isco. En el encuentro tuvo un buen desempeño jugando de "doble cinco" junto a Marcos Llorente. Ayudó bastante en defensa, pero sobre todo se soltó bien en ataque cuando le tocó ir.

Real Madrid también está dando sus primeros pasos en la era post Cristiano Ronaldo justamente ante el anterior equipo del portugués. Por el momento sin un fichaje desorbitante, los presididos por Florentino Pérez apenas incorporaron al lateral derecho español Odriozola, el brasileño Vinicius Junior (una gran apuesta del club), el portero ucraniano Andriy Lunin y jugadores que vuelven de cesiones como es el caso de Valverde: el noruego Martin Odegaard y el delantero Raúl de Tomás son los otros.

Varias de las figuras del plantel que consiguió tres Champions League consecutivas en los últimos años ya se incorporaron a los trabajos: Toni Kroos, Keylor Navas, Isco Alarcón, Nacho Fernández, Marco Asensio, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Gareth Bale, Karim Benzema y Odriozola. Mientras que otros que estuvieron más ocupados en el Mundial siguen de vacaciones: Marcelo, Casemiro, Luka Modric, Mateo Kovacic, Sergio Ramos y el campeón de la Copa del Mundo Raphael Varane.

El primer gran desafío del club blanco es la Supercopa de Europa que disputará en Estonia contra el Atlético de Madrid el 15 de agosto, en lo que significará un nuevo derbi madrileño a nivel europeo.

Manchester United, por su parte, venía de perder el clásico de Inglaterra contra Liverpool en la segunda presentación del club en la temporada (la primera el 1-1 con Milan). Luego de esa derrota, José Mourinho (entrenador del club) pidió a los dirigentes más fichajes y lamentó que el club no haya conseguido traer a ninguno de los cinco futbolistas que había pedido. Además, señaló a los jugadores como la principal causa de la derrota porque no ha podido jugar ni con el 20 por ciento de su once titular.