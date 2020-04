Valverde: la cuarentena siendo padre, los nervios del debut y los recuerdos más gratos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eran casi las 00 del viernes en España, pero eso no impidió que Federico Valverde se muestra con la sonrisa que lo caracteriza y que, como cuenta él, se hace más habitual desde que Benicio, su hijo, llegó a su vida.

El "Pajarito", que se encuentra en cuarentena junto a su hijo, su mujer y su suegra, aseguró que a toda hora "estamos apoyándonos y cuidándonos porque extrañamos a familiares que no podemos ver y cuanto antes se salga de esto será mejor".

En diálogo con AUF TV, el mediocampista no escapó a ningún tema y se animó a hablar de Peñarol, Real Madrid, la selección, sus inicios en el deporte y como vive la cuarentena.

"Hay que quedarse en casa y es lo mejor que se puede hacer. No es posible para todos pero por el bien del país hay que intentarlo. Hay que apoyarse y seguir las reglas que pone el gobierno porque esto se supera entre todos", expresó a través de su cuenta de Instagram.

Más allá de la cuarentena, la vida cotidiana continúa en muchos aspectos y Valverde manifestó: "A veces llevo a mi mujer a la farmacia cuando lo precisa. Al supermercado van ella o mi suegra porque solo puede salir una persona. Yo salgo poco de casa hay que evitar salir porque es lo mejor para terminar con esto lo más rápido posible".

paternidad ¿Cuánto le cambió la vida a Fede Valverde?

Pero la situación que vive el "Pajarito" no solo es especial por el hecho de no poder salir de casa, también lo es porque desde hace casi dos meses es padre y tuvo que asumir ese rol con Benicio: "Es lo más hermoso que puedo tener junto a mi mujer y mis padres. Es bastante tranquilo, pero si somos sinceros de noche se levanta mi mujer porque yo tengo el sueño bastante pesado".

"Yo trato de ayudarla en el correr del día, sobre todo porque ella y mi suegra se encargan casi siempre de la comida. Yo me encargo de ordenar la casa y cuidar a Benicio cuando ellas están haciendo otras tareas", manifestó.

Valverde también contó el momento en el que se enteraron de que iban a ser padres y afirmó: "Estábamos en Uruguay y mi mujer empezó a creer que estaba embarazada, hicimos un par de pruebas que decían que no, hasta que una dio positivo. Lo vimos juntos y lo viví con unos nervios que no se sienten ni en un partido, pero ojalá lo pueda repetir otras veces porque es algo hermoso. No lo podía creer. No se me iba la sonrisa de la cara".

cuarentena Play, familia, juegos de caja y entrenamiento

En relación al día a día, Federico contó que "entreno de mañana, almuerzo con mi familia y después a veces jugamos juegos de caja, tomamos mate o juego al Play con mis amigos. Jugar online con mis amigos está bueno porque puedo charlar con ellos y me hace bien porque fue de las cosas más difíciles al irme de Uruguay. También juego con compañeros como Courtois, (Sergio) Reguilón o Brahim (Díaz)".



"Me gusta mirar documentales de distintos deportistas para conocerlos también más allá de lo profesional, porque muchas veces hay muchas cosas más en su vida cotidiana", manifestó".

inicios La propuesta del Madrid y los pies sobre la tierra

A Valverde las cosas le pasaron muy rápido porque muy joven debutó en Peñarol, luego vino Real Madrid y también la selección y aclaró que "es difícil. Es lo mejor, no lo voy a negar, pero cuando las cosas pasan tan rápido a veces uno no los disfruta. Por eso siempre le agradezco a los que están al lado mío que me aconsejaron para no perder el rumbo".

"Peñarol es el equipo del que soy hincha y en el que crecí. Recuerdo año tras año de lucha, de mucho esfuerzo con mi familia y mis compañeros con la ilusión de poder llegar al primer equipo. Ser campeón con Peñarol es un gran recuerdo y haberlo cumplido siendo tan chico fue de lo mejor que me podría haber pasado", contó Valverde.

Pero todo cambió para el "Pajarito" cuando tocó el momento de ir al Real Madrid, club en el que hoy es muy querido. "Ver a mi madre llorar de alegría porque podía cumplir uno de mis sueños me llevó a que me cayera la ficha", contó.

"Hoy en día es un orgullo que la gente te ovacione. Ojalá uno pudiera agradecerle con un altavoz a todo el estadio. Se disfruta esa caminata cuando las cosas salen bien. Que te aplauda todo un estadio es algo muy bonito y tuve la posibilidad de vivirlo", agregó Valverde en relación a su presente en el conjunto merengue.

El día a día entre cracks puede ser algo complicado, pero Fede intenta sacar lo mejor de cada uno: "Cuando llegás a casa o le contás a un amigo todo lo que comparto te miran raro, pero para mí es normal. Nunca dejo de escuchar los consejos de mis compañeros, pero hay que adaptarse para ir aprendiendo y compitiendo con ellos".

"Zidane te habla como si fuera tu amigo. Uno le tiene un respeto muy grande no solo porque es un gran entrenador, también por ser una leyenda del fútbol mundial", agregó.

selección Las charlas con Coates y el gol en el debut

"Vestir la camiseta de Uruguay es una sensación única", afirmó Valverde y agregó: "Días antes de jugar con Paraguay no era que habíamos probado el equipo, pero siendo jugador uno se puede imaginar algunos movimientos y las ganas de formar parte del once. Mi ilusión estaba y los nervios eran muchos. Compartía habitación con (Sebastián) Coates y siempre le voy a agradecer por cómo me trató. El día anterior del partido no sabía que hacer porque sabía que iba a jugar. Seba me habló mucho y me cambiaba de tema, pero nos fue a visitar el 'Palito' (Pereira) y me agarró de pinta. Me jodía con que no me ponga nervioso y era peor, je".

"Tuve una charla con Tabárez en la que que me dijo que disfrutara y escuchar sus palabras me dio esa tranquilidad que un jugador necesita", sentenció.

Para el "Pajarito" vestir la camiseta de Uruguay no es lo mismo que ponerse cualquier otra ya que "es hermoso ver el Estadio Centenario lleno porque sabés el esfuerzo que hace el uruguayo por cumplir la tarea de salir a laburar para poder comer y lo que necesita día a dia, como lo hizo mi familia, y eso te lleva a que te den ganas de pelear por ellos. Demostrarle a la gente que nada es imposible cuando te ponés la camiseta de Uruguay".

posición ¿Dónde se siente más cómodo?

"Me siento cómodo en el mediocampo y es donde puedo demostrar más cosas. Cuando me toca jugar por afuera puedo explotar mi velocidad, porque en el medio hay mas sacrificio. Hay que adaptarse a cada posición y soy el jugador que intenta rendir donde me pongan. Los compañeros te hacen crecer y jugar como nunca y eso siempre ayuda", afirmó.

goleador ¿Cuál fue el mejor gol?

"No sé si fue el mejor a nivel técnico, pero contra Paraguay lo elijo una y mil veces más. Fue el primero con la selección y valió una victoria para el país que es lo más importante", se sinceró Federico.

VOLANTES Tres jugadores a los que admira en esa posición

"Martin Odegaard es un futbolista increíble y ojalá podamos disfrutarlo en el Madrid. Me gusta mirar a Dani Parejo cuando miro al Valencia, porque sigo a Maxi Gómez, por su tranquilidad jugando a dos toques y también Mauro Arambarri es un jugador al que miré en la Sub 20 de Uruguay. Iba a la cancha a verlo y el mediocampo con Nández era muy buena. Esa lucha, esas ganas que tiene y que pone motivan", aseguró.

A otro nivel, Valverde también eligió a sus ídolos que fueron "Gerrard porque me encantaba cómo se movía en la cancha. Toni Kroos que lo sigo admirando en el día a día porque es un jugador con una tranquilidad envidiable y después Casemiro o Modric porque son jugadores con los que compartir charlas es lo mejor para los jóvenes.