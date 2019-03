Los más valiosos de la Celeste en el mercado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Determinar cuánto vale un futbolista no es algo que se pueda hacer en cinco minutos. Lleva un análisis en el que se tienen en cuenta varios factores; no pasan solo por su rendimiento actual, sino por su edad, la reputación, el precio que otros clubes pagaron por él y hasta el tiempo que le queda antes de que se venza su contrato.



Asimismo, el valor de mercado de un futbolista no necesariamente significa cuánto se debe pagar por él, sino una cifra para comenzar a conversar.



El portal alemán Transfermarket, sitio de referencia global en la materia, actualiza cada dos o tres meses el valor de mercado de los jugadores. Lleva un registro de sus estimaciones y hasta elabora rankings por posición, edad o nacionalidad. Por ejemplo: el pase de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a Juventus costó 117 millones de euros. Sin embargo, en ese momento su valor de mercado para Transfermarket era de 100 millones.



Ahora bien, según esta firma, ¿quiénes son los uruguayos más valiosos en el mercado? Y aquí una sorpresa, porque todo el mundo pensaría que el celeste con mayor valor de mercado sería Luis Suárez, pero no.



Desde el 28 de febrero, el primer lugar lo ocupa el zaguero José María Giménez, quien según las estimaciones del sitio vale 70 millones de euros. Con 24 años, titular consolidado en el Atlético de Madrid y la selección uruguaya y autor de tres goles en la presente temporada, a mediados de 2018 valía 20 millones menos.



En segundo lugar aparece Suárez, que en 2014 arribó al Barcelona por 82 millones de euros y llegó a tener un valor de 90. Hoy, con 32 años, su valor es de 60 millones.



Tercero se ubicas Lucas Torreira, mediocampista del Arsenal de 23 años. Fichó por el club inglés por 30 millones, coincidiendo con el valor que le daba Transfermarket en ese momento. A los tres meses pasó a valer 40 millones y desde diciembre está en 55.



El cuarto lugar le pertenece a Edinson Cavani, quien en la última actualización de los mercados en Francia, el 7 de marzo bajaba de 55 a 50 millones de euros.



La diferencia en las edades es clave. Mientras Suárez y Cavani, que pasan los 30, empiezan a bajar en su cotización, aparece Rodrigo Bentancur, de 21 años y que pasó de 20 a 35 millones en solo cuatro meses consolidándose en el plantel principal de Juventus.



Aunque Celta de Vigo no levanta cabeza en LaLiga, Maxi Gómez no para de acrecentar su valor. A diciembre de 2018, el delantero de 22 años se cotizaba en 35 millones de euros. De todos modos, su cláusula en el club español es de 50 millones, aunque un descenso del Celta la bajaría a la mitad.



El séptimo uruguayo más valioso en la actualidad es Diego Godín, que a sus 33 años y con un contrato con el Atlético de Madrid que finaliza a mediados de 2019, en diciembre redujo su cotización de 30 a 25 millones de euros.



Un futbolista que de seguro aumentará su cotización en la próxima actualización es Matías Vecino, que a fines de diciembre de 2018, antes de jugar en 15 de los 18 partidos que disputó el Inter, desde entonces y anotando tres goles (uno de ellos en el clásico ante el Milán), el jugador de 27 años valía 25 millones de euros.



En el noveno lugar del ranking uruguayo aparece Diego Laxalt, de 26 años. Su pase de Genoa a Milan fue de 14 millones de euros pese a que las estimaciones le daban un valor de 18 millones. En la actualidad, que no logra afirmarse en el equipo titular rossonero, su valor de mercado es de 16 millones.



El top 10 lo cierra Sebastián Coates. El zaguero de 28 años no ha parado de aumentar su valor desde que llegó al Sporting de Lisboa en 2016 por 5 millones de euros y un valor de 6. En la actualidad, con 150 partidos en el elenco portugués y rumores de que el Valencia está interesado en incorporarlo, Transfermarket estima su valor en 14 millones de euros.



Claro que esto es solo una foto del momento: dentro de dos meses puede haber cambiado todo.