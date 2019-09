Valenzuela: “Nunca me había tocado perder un clásico 3-0 pero gané una batalla personal”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“A veces uno escapa a las oportunidades. Nunca me había tocado perder un clásico 3-0 pero gané una batalla personal que agarré a tiempo y la saqué pronto”, le contó Alejandro Valenzuela al programa “100% Deporte” (Sport 890), agregando que “me operaron en Argentina y fue todo una experiencia porque no tenía ningún síntoma y me saltó que tenía la próstata inflamada”.

Gustavo Matosas se fue de Costa Rica y se le cierran las puertas en San Luis By Daniel Rosa Gustavo Matosas se fue de Costa Rica y se le cierran las puertas en San Luis MIRA TAMBIÉN Gustavo Matosas se fue de Costa Rica y se le cierran las puertas en San Luis

El profe, que se fue de Peñarol para sumarse al cuerpo técnico de San Luis de México, dijo que “después del Apertura viajé a Buenos Aires y estoy agradecido a todo Peñarol. No le paso la mano por el lomo a nadie”.

Valenzuela habló del partido con Nacional y confesó que “sentí vergüenza después del clásico. Soy el primer autocrítico y me sentí culpable de la derrota. Yo doy la vida por ganar pero cuando termina el partido acepto el resultado. Valoro y felicito al rival. Me sentí el máximo responsable en el clásico porque soy muy autocrítico. Siempre digo que prefiero perder una vez 3-0 y no tres veces por 1 a 0”.

El Profe Valenzuela se fue de Peñarol y un italiano llegó en su reemplazo By Emiliano Esteves El Profe Valenzuela se fue de Peñarol y un italiano llegó en su reemplazo MIRA TAMBIÉN El Profe Valenzuela se fue de Peñarol y un italiano llegó en su reemplazo

Acerca de cómo se dieron las cosas en los últimos días, el profe contó que “el miércoles de noche me llamó el presidente de San Luis de México y enseguida me comuniqué con “Memo” (López) y Barrera”.

En cuanto a la metodología de entrenamiento en su ausencia, Valenzuela expresó que “los trabajos se hicieron hasta mejor que si uno hubiese estado. Yo el torneo que más disfruté en mi carrera fue el del año pasado en Peñarol” agregando que “ahora se nos fueron los mejores pateadores de tiro libres como Cristian Lema y Lucas Hernández. También se fueron Darwin Núñez, el “Toro” Fernández y Brian (Rodríguez). En el 96 se nos fue Luis Romero y en aquel campeonato ganamos muy bien. Buscamos una fórmula para salir de la mala racha y pensar en cómo mejorar. Nos encaminamos mucho a esa solución con pilares como cerrar filas, alentarse entre todos y entrenar más”.