A la final con dos asistencias de Suárez

Barcelona era favorito y lo terminó confirmando dentro de la cancha. El parte se dio como muchos lo podían imaginar y es que Valencia salió a jugar el partido de igual a igual y el juego duro de ambos se volvió a apreciar al igual que en el Camp Nou.



Es que ninguno de los dos dio pelota por perdida, porque ninguno de los dos quería quedarse sin su lugar en la definición del certamen en la que ya esperaba Sevilla. El primer tiempo se fue sin goles y sin muchas emociones, aunque la historia iba a cambiar en la segunda mitad.



Apenas había comenzado el complemento y Luis Suárez se escapó por izquierda, mandó un centro al segundo palo y encontró solo a Philippe Coutinho que se estiró, logró desviar la pelota y así poner el primero de los "culés" en el partido, empezar a sentenciar la serie y convertir su primer gol con la camiseta de Barcelona.



A partir de allí el Valencia salió en busca de un empate transitorio que lo ilusionara con la clasificación, pero ese tanto no llegó. La mala puntería o las buenas atajadas de Cillesen evitaron lo que podría haber complicado a un Barcelona que de contragolpe fue letal.



Es por eso que cerca del final del juego Iván Rakitic sentenció el partido en una jugada que pintó de pies a cabeza la entrega de Luis Suárez. El uruguayo la perdió, siguió corriendo, la recuperó y no fue egoísta: asistió al croata que cruzó su remate y terminó de cerrar la clasificación de los de Ernesto Valverde a la final de la Copa del Rey.



Esta vez, Luis Suárez no fue el que anotó los goles sino que se convirtió en el asistidor en una noche que no era fácil para Barcelona, pero que la terminó convirtiendo en sencilla el salteño. Brindó los dos goles y ahora se vendrá el Sevilla el 21 de abril en busca de un nuevo trofeo y el puntapié a un posible triplete de la temporada.

Así fueron los goles de Coutinho y Rakitic: