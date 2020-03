Valencia, el equipo de Maxi Gómez, tiene a cinco infectados de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Valencia emitió un comunicado a través del cual informó que dentro de su plantel hay cinco personas infectadas con el coronavirus. Uno de ellos es el zaguero argentino Ezequiel Garay, dado que él mismo se encargó de revelarlo en redes sociales. Los otros implicados prefieren guardar el anonimato, son dos jugadores, un miembro del cuerpo técnico y otro de los servicios médicos. "Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento", dijo la institución.

Garay, por otra parte, es el primer positivo confirmado por coronavirus de LaLiga española. El central del Valencia lo confirmó en su cuenta de Instagram: "Está claro que 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora sólo me hace hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado".

El futbolista, que está recién operado de una rotura del ligamento cruzado, no ha tenido, por esta razón, contacto directo en los entrenamientos con el equipo. Aunque sí que ha estado en los últimos días en la ciudad deportiva de Paterna, comenzando su recuperación.

En cuanto a los otros dos jugadores afectados, no existe información concreta. El uruguayo Maximiliano Gómez, que estaba fuera del equipo como consecuencia del desgarro sufrido, subió días pasados a las redes sociales sus trabajos de recuperación en el gimnasio.

Empieza la rehabilitación para estar cuanto antes al 💯 en la cancha 💪🏼



¡Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo recibidos, sigo trabajando duro! 😃👏🏼



🦇 Amunt @valenciacf 🦇 pic.twitter.com/uNa4WZGukE — Maximiliano Gómez (@gomez_maxi9) March 12, 2020

Los cinco casos en el plantel del Valencia se produjeron a pesar de que el club fue pionero en la toma de medidas para evitar contagios por coronavirus, desde el pasado día 27. Los positivos surgen cinco días después del encuentro contra el Atalanta en Mestalla a puerta cerrada.

El comunicado del club: "El Valencia CF comunica que se han detectado cinco casos positivos de coronavirus COVID-19 de técnicos y jugadores del primer equipo. Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento. Al margen de las informaciones que proporcionará en las próximas horas, el club reitera su apoyo a las autoridades sanitarias en la campaña de concienciación social a toda la población para que se mantenga en su domicilio y que siga con todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas.

Asimismo, el Valencia CF refuerza la confianza en nuestro sistema de salud y en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para aquellos casos leves de infección por coronavirus que se encuentran en aislamiento domiciliario. Recordamos que el teléfono de atención al coronavirus en la Comunidad Valenciana es el 900300555. Confiamos que, con solidaridad, responsabilidad y mucho ánimo conseguiremos vencer esta pandemia. Amunt València".