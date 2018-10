También vale tres puntos

Los jugadores de Nacional reiteraron a lo largo de la semana la importancia de no pensar primero en el clásico, ya que hoy se deben medir a Boston River y el partido tiene el mismo valor: tres unidades. Claro que dejando de lado la connotación que por sí mismo tiene el encuentro contra Peñarol.



Si Nacional triunfa esta tardecita (hora 18.00, Estadio Centenario) llegará al encuentro ante los aurinegros con aire en la Tabla Anual y con expectativa en el Clausura.



Pero a su frente está Boston River, que buscará revertir la mala imagen que viene dejando en este certamen, donde está último, al igual que en la Tabla Anual.



Los dirigidos por Alejandro Apud hace siete partidos que no logran ganar y si no lo hacen se empezarán a complicar definitivamente con la Tabla del Descenso, donde hoy están por fuera de la zona roja.



Boston River ha sabido complicarle las cosas a Nacional y hoy intentará repetir la hazaña de ganarle.



Historial con ventaja para Nacional

Nacional y Boston River se han enfrentado cuatro veces, con tres triunfos de los tricolores y uno de los rojiverdes, el que logró el 1° de abril de 2017 por 3 a 1. El último duelo entre estos dos equipos fue el 15 de abril en el Gran Parque Central y Nacional ganó 1-0 gracias a la anotación de Cristian Oliva a los 35 minutos.



Boston River tiene a tres jugadores en sanidad

El habilidoso Robert Flores, el volante central Wiston Fernández y el atacante Facundo Rodríguez no podrán ser tenidos en cuenta por Alejandro Apud debido a que se encuentran recuperando de sus lesiones. Además, el centrodelantero Diego Coelho no estará a la orden debido a una cláusula existente entre los clubes.



Nueve de nueve contra Sud América

Este fin de semana las formativas de Nacional se están enfrentando a Sud América. Ayer ganaron las tres categorías: la Cuarta 3-1 con goles de Trezza, Espinosa y Chopitea; la Quinta 4-0 con tantos de Satriano, Monzeglio, M. Rodríguez y Añasco; y la Sub 16 por 7-1 con goles de Fachín (2), A. Pérez (2), Fernández, Bilbao y uno en contra.



Los detalles:

Estadio: Centenario

Hora: 18.00

Televisa: VTV

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Miguel Nievas, Javier Castro.

Cuarto árbitro: Diego Riveiro



Boston River (probable): Gonzalo Falcón; Pablo Adorno, Carlos Valdéz, Guillermo Fratta; Pablo Álvarez, Miguel Amado, Diego Scotti, Darío Flores, Robert Ergas; Bruno Foliados y Gonzalo Mastriani o Maxi Pérez.



DT: Alejandro Apud.



Nacional (probable): Esteban Conde; Jorge Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino; Matías Zunino, Santiago Romero, Cristian Oliva; Leandro Barcia, Gonzalo Bergessio y Gonzalo XCastro.



DT: Alexander Medina.