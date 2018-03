No vale ilusionarse con Abel Hernández

Pablo Bentancur, representante de Abel Hernández, tiene una oferta concreta de Peñarol por un contrato a dos años, el cual es altamente probable que el futbolista firme. Sin embargo, ello no significa que vaya a volver a defender al aurinegro.



“Bentancur habló con Jorge (Barrera, presidente mirasol) y él le dijo que se comunicara conmigo. Hablamos y me propuso un negocio similar al de Gastón Ramírez y Guillermo Varela, es decir que el jugador firme con nosotros porque queda libre (del Hull City) en junio y que luego nosotros le pudiéramos facilitar la salida a otro equipo europeo. Yo le fui muy sincero y le dije que no habría problemas, pero que mi idea es que Abel juegue en Peñarol. Quedamos en seguir charlando”, confesó a Ovación el vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Catino.



No obstante, la posibilidad parece lejana. “Estamos hablando, pero está difícil. Nosotros le ofrecimos un contrato a dos años, pero contra las ofertas que pueda tener de afuera no podríamos competir. De cualquier manera, lo interesante es que si firma con Peñarol y luego no le sale nada que lo entusiasme o directamente él se siente a gusto y se quiere quedar en el club, podría quedarse”, apuntó Catino. Algo similar pasó con Guillermo Varela, quien llegó el semestre pasado, no hubo una oferta que le satisfaciera, permaneció en el club y fue el mejor lateral derecho del fútbol uruguayo y pieza clave en la obtención del título.



Para Peñarol siempre sería un buen negocio, porque incluso en el caso de que finalmente Hernández se fuera, al club le quedaría una ganancia, porque así está estipulado en el negocio.



Por ahora no vale entusiasmarse con la llegada de Abel Hernández, aunque tampoco hay que descartarlo para el segundo semestre.