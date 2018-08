Valdez los puso en jaque

En una jugada que quizás no fue preparada y surgió tras la pregunta que le realizaran, Wilmar Valdez terminó poniendo en jaque a Eduardo Abulafia o Arturo Del Campo para la segunda vuelta de votación de las elecciones presidenciales en la Asociación Uruguaya de Fútbol.



Valdez, en el programa Tirando Paredes (1010 AM), anunció: “Si soy el que tiene menos votos el martes, me bajo de la segunda vuelta”. A sabiendas de que los números actuales de las intenciones de voto de los clubes no reflejan eso, por el contrario, lo colocan en primer lugar, Valdez lanzó una jugada de jaque para sus contendientes. Y, además, empezó a marcar el terreno futuro, en el que no todos los clubes que en primer lugar darán su respaldo a Abulafia o Del Campo están afín con el otro candidato a presidente opositor de Valdez.



Lo que hay que precisar, además, es que hoy no están los votos para cambiar las autoridades del fútbol uruguayo. Esto queda expuesto, incluso, en las intenciones que persiguen algunas instituciones de darle valor especial al resultado de la primera vuelta: esto es que si Wilmar Valdez tiene más votos en contra que a favor, sumando las preferencias que logren los otros dos candidatos, presente renuncia.



Dicha lectura no está contemplada en los estatutos de la AUF. Es más, en realidad es todo lo contrario. Esa valoración aplica para los candidatos que no reúnan los 12 votos necesarios para convertirse en nuevo presidente de la AUF. Sin esas adhesiones en la oposición, el mandato actual se sostiene.



El panorama hasta la fecha dice que Valdez cuenta con siete votos, Abulafia con seis y Del Campo con cuatro.