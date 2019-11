Valbuena: "Tenía la esperanza de volver pero me di cuenta de que estaba muerto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El francés Mathieu Valbuena, hoy futbolista del Olympiacos de Grecia, contó en una entrevista con RMC Sport cómo le afecto su caso de extorsión con Karim Benzema en 2015, por el que ambos fueron apartados de la Selección francesa. "Fui duramente castigado por algo que fui una víctima".

"Fue terrible, ya tenía problemas en Lyon para encontrar una casa, estuve en un hotel, cinco o seis meses, antes de que apareciera la primera lista de Deschamps. El caso salió y yo ya había advertido a mi familia del hecho. Todo cayó sobre mí, pero lo más difícil fue para mi familia...", comentó Valbuena sobre la situación de extorsión que debió soportar.

Vale recordar que los hechos comenzaron cuando en el verano de 2014 dos personas que trabajaban para Valbuena en Marsella, se hicieron con el video de contenido sexual en el que aparecía el jugador con su esposa. A través de un tercero según la acusación, entraron en contacto con el futbolista en junio de 2015 para exigirle dinero a cambio de no difundirlo. Valbuena se negó a pagar y puso los hechos en conocimiento de la policía.

Los presuntos chantajistas contactaron a Karim Zenati, amigo de infancia de Benzema, para obtener la mediación del madridista. El 5 de octubre de 2015, durante una concentración de la selección francesa, Benzema fue a la habitación de Valbuena y le dijo que sería mejor que pagara para evitarse problemas. El madridista sostuvo que dio un consejo de amigo, pero la acusación consideró que era una medida de presión, por lo que le imputaron el 5 de noviembre por un delito de complicidad en chantaje.



"Didier (Deschamps) me llamó para decirme que no me llevaría para protegerme. Fui doblemente castigado por algo mientras era una víctima. Fue doloroso no estar en la selección injustamente. Hoy es una pena y me sigue entristeciendo. Didier habló conmigo y me dijo que la selección me seguía. Tenía la esperanza de volver pero pronto me di cuenta de que estaba muerto. Tuve que digerir eso. Me llevó mucho tiempo. No oculto que si Francia hubiera ganado esa euro, no me hubiera alegrado", sentenció.