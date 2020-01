Vadocz llegó a Uruguay y aseguró: "Si te llama Forlán no podés decir que no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes del mediodía de este sábado el húngaro Krisztian Vadocz aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco para sumarse en las próximas horas al plantel de Peñarol. El volante central fue recibido por Diego Pérez, jefe de prensa, y Pablo Nieto, gerente de marketing.

Apenas puso un pie en Montevideo habló en conferencia de prensa donde resaltó: "Todos los que vivimos en el fútbol sabemos que Peñarol es un gran club".

No cabe duda que el nuevo entrenador de Peñarol jugó un papel importante y así lo hizo saber el propio jugador que afirmó: "Si te llama Diego Forlán no podés decir no. Está claro que es una gran responsabilidad porque represento a mi país en Uruguay. Ya quiero empezar".

"Aún lo tengo en mi mente como jugador y no como entrenador, pero lo que pasará será otra cosa. Es una página nueva para él y para mí también. Es una gran responsabilidad estar aquí", agregó sobre "Cachavacha" con el que jugó en Mumbai City y Kitchee.

Sobre su estilo de juego no quiso expresar demasiado y sentenció: "Es mejor demostrar. Mi español es limitado y no soy hombre de palabras, pero soy uno del grupo y quiero ayudar lo máximo posible, generar ambiente positivo y ayudar a los compañeros".