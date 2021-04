Vacunas chinas donadas a la Conmebol llegarán a Uruguay el miércoles 28 de abril

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las 50.000 vacunas contra el COVID-19 donadas a la Conmebol por la farmacéutica china Sinovac Biotech llegarán el miércoles 28 de abril a Uruguay para su posterior distribución y aplicación en los equipos que forman parte en los principales torneos del fútbol sudamericano.

La entidad sudamericana informó este jueves en un comunicado que el protocolo y los procedimientos de vacunación se analizarán este viernes en el Consejo del organismo.

CONMEBOL y UEFA intercambiarán árbitros para la Copa América y la Eurocopa By Nahuel Casuriaga MIRA TAMBIÉN Conmebol y UEFA intercambiarán árbitros para la Copa América y la Eurocopa

Las vacunas llegarán en la fecha indicada a Uruguay y, tal como señalaron desde la confederación presidida por Alejandro Domínguez, “desde ese momento comenzará el proceso de distribución de los inmunizantes en los distintos países, en estricto cumplimiento de las normativas legales y sanitarias vigentes en cada uno de ellos”.

La inmunización se iniciará con las selecciones que tomarán parte en la Copa América y los dos torneos internacionales de clubes de la Confederación Sudamericana "hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país", incluyendo el cuerpo técnico y los asistentes. La vacunación también está destinada a los árbitros y el personal operativo de la organización de los partidos, pero no será obligatoria y "el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones".

Domínguez: "Trabajamos para vacunar a nuestros jugadores de afuera del continente" By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Domínguez: "Trabajamos para vacunar a nuestros jugadores de afuera del continente"

Asimismo, el ente informó que las vacunas fueron especialmente fabricadas para su destino en el fútbol sudamericano, por lo que “de ningún modo se trata de vacunas que estaban destinadas a otro objetivo”.El pasado 13 de abril, cuando la Conmebol anunció la donación de las vacunas, Domínguez, su presidente, agradeció al mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou y a las autoridades del país "la gestión rápida y eficaz para este logro que no tiene precedentes en el fútbol mundial".