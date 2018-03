Van a tener que vaciar las cajas de seguridad: Salah vale 225 millones de euros

Liverpool tomó la decisión de enfrentarse a la lucha que se desatará en el próximo mercado de pases para conseguir contratar a su máxima figura fijando un precio que se convertirá récord mundial. Si Real Madrid, Barcelona y París Saint Germain pretenden adquirir la ficha del egipcio Mohamed Salah prácticamente van a tener que vaciar sus cuentas bancarias o todas las cajas de seguridad de las que dispongan.



Comprar al líder de la lucha por la Bota de Oro, hoy tiene 28 goles, costará 225 millones de euros. O sea, tres millones más de lo que desembolsó el PSG por Neymar.



La impresionante temporada de goles que está teniendo Salah para el conjunto de Anfield, con 37 goles en 43 partidos, puso al rojo vivo los teléfonos celulares de los principales directivos de los grandes clubes de Europa. De la única manera que el técnico Jurgen Klopp pueda seguir contando con su estrella es con un valor tan alto que desestime cualquier intento de empezar a mover los cimientos que hoy unen a Salah con Liverpool.



Los pretendientes de Salah ya saben que hace dos meses Liverpool no tuvo más remedio que aceptar lo inevitable: que el Barça pusiera arriba de la mesa de negociación los 160 millones de euros pretendidos por Philippe Coutinho. Y a esa cifra se llegó después de varios rechazos de los "Reds".



Eso podría aplicarse con Salah, según indicó el diario The Sun, si los tres grandes de Europa le ofrecen a los dueños de Anfield, Fenway Sports Group, una oferta que exceda lo que el PSG abonó para que Neymar aterrizara en sus filas.



Salah, que le costó a Liverpool 38 millones de dólares cuando lo adquirió a la Roma, ya está haciendo mucho ruido en Barcelona. La gran pregunta que se hizo The Sun es si los dueños del club lograrán mantener a Salah en caso de que la oferta tan voluminosa sea ofrecida realmente.