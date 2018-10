Usain Bolt tiene una oferta para ser profesional, pero menor de la que esperaba

La leyenda de la velocidad Usain Bolt recibió por fin una oferta profesional de los Central Coast Mariners, club australiano de fútbol con el que entrena desde agosto, pero con un salario inferior al inicialmente negociado, según los medios.

"Puedo confirmar que Usain Bolt ha recibido una propuesta de contrato de los Central Coast Mariners", explicó Rick Simms (agente del jamaicano) a la BBC.

Bolt, de 32 años y ocho veces campeón olímpico, intenta una reconversión inédita en el fútbol. Tras haberse entrenado con clubes de Alemania, Sudáfrica y Noruega, el aprendiz de delantero parece haber encontrado su sitio en Gosford, cerca de Sidney.

Con el número 95 a la espalda, en referencia a su récord mundial de 100 metros (9.58 segundos), Bolt logró un doblete en su primer amistoso como titular, el 12 de octubre. Según el Daily Telegraph, el presidente de los Mariners, Mike Charlesworth, le habría propuesto inicialmente 920.000 euros —a los que se tenía que añadir las contribuciones de la Federación Australiana (unos 460.000 euros) y varios patrocinadores—, pero finalmente la suma será bastante inferior.

El técnico Mike Mulvey declaró el domingo, tras empatar 1-1 ante el Brisbane Roar (1-1) en la primera jornada del campeonato australiano, que no sabía nada sobre un posible contrato. "Podemos mirar nuestra línea de ataque hoy y preguntarse si él (Bolt) puede tener una plaza", dijo. "Comprendo que esta historia es importante para todo el mundo, pero ustedes me hablan únicamente de rumores. No sé de qué hablan, esa es la verdad", añadió.

Los Mariners cuentan en ataque con el internacional australiano Tommy Oar (goleador en Brisbane) y el escocés Ross McComarck, cedido por el Aston Villa.

Bolt rechazó la semana pasada una oferta para jugar en La Valeta, explicó su agente el jueves.