Dos uruguayos en la lista de los 60 futbolistas sub 18 más prometedores del mundo

Dos futbolistas uruguayos de 16 y 17 años se encuentran en la lista de los 60 jugadores sub 18 más prometedores del mundo. Ambos formaron parte de la última selección sub 17 y actualmente tienen minutos en equipos de primera división.

The Guardian publicó este jueves una lista de los 60 futbolistas nacidos en el 2002 más prometedores. El diario inglés elabora esta lista cada año y ya ha incluido a otros jugadores uruguayos como Emiliano Gómez (2018), Facundo Milán (2018), Gustavo Viera (2017), Nicolás Schiappacasse (2016) y Federico Valverde (2015).



En esta edición, los elegidos son dos delanteros.



Uno de ellos es Matías Arezo, jugador de River Plate que aún no cumplió los 17 años y debutó en Primera este año, pero tiene un gran presente.



Integrante de la selección sub 17 que disputó el Sudamericano de Perú entre marzo y abril, Arezo anotó cinco goles en ese torneo y al regreso empezó a entrenar con el plantel principal de los del Prado.



Hizo su debut en primera el 14 de julio, en una empate a cero con Progreso. Desde entonces, lleva 13 partidos disputados y seis goles convertidos en el Campeonato Uruguayo, incluyendo un tanto ante Peñarol en el Torneo Intermedio que le valió el triunfo a los dirigidos por Jorge Fossati.

El otro uruguayo que integra este selecto grupo es Juan Manuel Gutiérrez, de 17 años, quien ayer ingresó a los 78 minutos del partido entre Nacional y Danubio vistiendo la camiseta franjeada.



Con 16 años, Gutiérrez hizo su debut en primera en mayo de 2018, ingresando en el segundo tiempo de un partido entre el equipo de La Curva y Cerro.



En la temporada 2019, el juvenil no formó parte del plantel principal hasta luego del Sudamericano Sub 17, en el que convirtió dos goles. Desde entonces empezó a sumar minutos.



Sin afirmarse entre los titulares por el momento, el futbolista menor de edad lleva 14 partidos disputados en lo que va de la temporada (cuatro como titular), un gol convertido (en un clásico ante Defensor Sporting) y una expulsión.

Juveniles destacados

La lista elaborada por The Guardian que incluye a Arezo y Gutiérrez es encabezada por Ansu Fati, el futbolista guineano nacionalizado español que esta temporada hizo su debut en el primer equipo del Barcelona.



También se encuentra el islandés Andri Lucas Gudjohnsen, hijo del exjugador de Chelsea y Barcelona Eidur Gudjohnsen. El juvenil juega actualmente en las formativas del Real Madrid.



En la lista también aparece Giovanni Reina, del Borussia Dortmund, hijo del histórico jugador del Manchester City y la selección de Estados Unidos Claudio Reyna.



También aparecen dos integrantes del plantel campeón del Sudamericano sub 17, Argentina. Ellos son el defensor de Belgrano Bruno Amione y el mediocampista de San Lorenzo Matías Palacios.



El país que aporta más jugadores es Francia, con cinco: el defensas Nianzou Tanguy Kouassi (PSG), los mediocampistas Eduardo Camavinga (Rennes), Adil Aouchiche (PSG) y Lucien Agoume (Inter) y el delantero Georginio Rutter (Rennes).