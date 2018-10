Dos uruguayos entre 60 jóvenes talentos

Año a año el medio británico se encarga de elaborar una lista con las grandes promesas del fútbol mundial. Según expresa el medio, así como en su momento formó parte de la misma Vinicius Junior (hoy en el Real Madrid) o Gianluigi Donnarruma (arquero titular del Milan), fue presentada la que corresponde a esta temporada.

La lista está formada por 60 jugadores y hay dos uruguayos: Facundo Milán y Emiliano Gómez. Los dos jugadores de Defensor Sporting han tenido participación tanto en la Primera División del equipo violeta, como en las selecciones juveniles de Uruguay.

Milán, de 17 años, suma 17 partidos en Primera División y tres goles con la camiseta del equipo del Parque Rodó, mientras que Emiliano Gómez lleva disputados 13 partidos con la máxima categoría del club aunque todavía no ha marcado.

El medio inglés indica sobre Milán que "marcó 118 goles (incluidos siete hat-tricks) en dos años jugando para los equipos juveniles en Defensor Sporting. El día que hizo su debut profesional anotó dos veces en 10 minutos. Está adquiriendo una valiosa experiencia y tiene más de 10 partidos con el primer equipo. Es parte de la Sub-20 de Uruguay y es un clásico sudamericano No 9: físicamente muy fuerte y con un instinto asesino frente al gol".

"Gómez hizo su debut profesional a los 16 años y ha llegado a las filas de su club y su selección con Facundo Milán. La esperanza, y casi la expectativa, es que se convertirán en los Luis Suárez y Edinson Cavani del futuro. Gómez no es un típico No. 9, prefiere ingresar al área más retrasado y luego anotar. Se espera que sea parte del equipo nacional Sub-20 en el campeonato sudamericano en enero", expresa The Guardian.

Entre los sudamericanos se encuentran ocho jugadores además de los uruguayos, ya que se ubican los argentinos Thiago Almada y Gastón Verón de Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, los brasileños Ed Carlos, Rodrygo y Luan Candido, de São Paulo, Santos y Palmeiras, el chileno Tomás Espinoza que juega en Rosario Central, el colombiano Andrés Amaya del Atlético Huila y el paraguayo Fernando Cardozo que juega en Olimpia.

