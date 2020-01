Con 34 uruguayos, hoy retoma su actividad la Superliga Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro partidos abrirán esta tarde la fecha 17 de la Superliga Argentina que le dará inicio a la segunda parte del certamen al que le quedan siete jornadas.

Los duelos serán los de: Aldosivi vs. Lanús (17:35 hs.), Gimnasia vs. Vélez (19:40 hs.), Rosario Central vs. Huracán (21:45 hs.) y Unión vs. Argentinos Juniors (21:45 hs.).

Para el inicio del año 2020, hay una presencia de 34 uruguayos repartidos en 18 equipos de una Superliga que es liderada por River Plate y Argentinos Juniors ya que ambos suman 30 puntos en 16 partidos jugados.

River, Argentinos Juniors, Vélez, Arsenal, Rosario Central, Racing, San Lorenzo, Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Independiente, Banfield, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Patronato, Aldosivi y Godoy Cruz son los equipos con uruguayos.

Destacan los arribos del “Toro” Rodríguez a San Lorenzo, el de Cauteruccio a Estudiantes, el de Rafael García a Colón de Santa Fe o la de Sebastián Assis y Javier Cabrera a Unión de Santa Fe entre los que cambiaron de equipo o llegaron a la Superliga.



LOS 34 La lista completa de los uruguayos en la Superliga

- Nicolás de la Cruz - River Plate

- Jonathan Sandoval y Santiago Silva - Argentinos Juniors

- Matías de los Santos - Vélez Sarsfield

- Jhonatan Candia - Arsenal

- Diego Zabala y Sebastián Ribas - Rosario Central

- José Luis Rodríguez - Racing Club de Avellaneda

- Ramón Arias y Diego Rodríguez - San Lorenzo

- Angelo Gabrielli - Newell's Old Boys

- Manuel Castro, Diego García, Martín Cauteruccio - Estudiantes de La Plata

- Washington Camacho - Defensa y Justicia

- Renzo Rodríguez, Martín Campaña, Gastón Silva y Carlos Benavídez - Independiente

- Esteban Conde y Junior Arias - Banfield

- Javier Méndez, Sebastián Assis y Javier Cabrera - Unión de Santa Fe

- Leonardo Burián, Rafael García y Mauro da Luz . Colón de Santa Fe

- Brahian Alemán - Gimnasia y Esgrima de La Plata

- Mathías Abero y Hugo Silveira - Patronato

- Federico Gino - Aldosivi

- Cristian Almeida, Jorge Merentiel y Santiago García - Godoy Cruz