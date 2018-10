Un solo uruguayo por un premio en el que Mbappé saca ventaja

El premio Golden Boy que entrega el medio italiano Tuttosport al mejor jugador menor de 21 años realizó un nuevo recorte. Cabe recordar que se nominan cien jugadores y luego se van recortando de veinte, hasta que queden los veinte finalistas.

En la lista de los cien jugadores había dos uruguayos: Joaquín Ardaiz y Marcelo Saracchi. El delantero sufrió uno de los recortes, pero el lateral continúa dentro de la lista y ya se metió entre los 40 candidatos a ganar el premio.

De esta manera, el jugador del Leipzig está a un paso de meterse entre los 20 finalistas, aunque ese premio ya tiene marcado un nombre: Kylian Mbappé.

El delantero del Paris Saint Germain tuvo una gran temporada que fue coronada con la Copa del Mundo, donde fue importante al igual que luciendo los colores del PSG.

A continuación los 40 nominados.

- Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

- Kelvin Amian (Toulouse).

- Houssem Aouar (Lyon).

- Musa Barrow (Atalanta).

- Justin Bijlow (Feyenoord).

- Josip Brekalo (Wolfsburg).

- Patrick Cutrone (AC Milan).

- Dani Olmo (Dinamo Zagreb).

- Tom Davies (Everton).

- Matthijs De Ligt (Ajax).

- Moussa Diaby (PSG).

- Diogo Dalot (Manchester United).

- Moussa Djenepo (Standard Liege).

- Ritsu Doan (Groningen).

- Eder Militao (Porto).

- Odsonne Edouard (Celtic).

- Evander (Midtjylland).

- Phil Foden (Manchester City).

- Achraf Hakimi (Borussia Dortmund).

- Amadou Haidara (Red Bull Salzburg).

- Joao Felix (Benfica).

- Jota (Benfica).

- Jovane Cabral (Sporting de Portugal).

- Dejan Joveljic (Estrella Roja).

- Boubacar Kamara (Marseille).

- Moise Kean (Juventus).

- Jules Keita (Dijon).

- Justin Kluivert (AS Roma).

- Alban Lafont (Fiorentina).

- Manu Garcia (Toulouse).

- Kylian Mbappe (PSG).

- Pietro Pellegri (AS Monaco).

- Christian Pulisic (Borussia Dortmund).

- Marcelo Saracchi (RB Leipzig).

- Ismaila Sarr (Rennes).

- Dayot Upamecano (RB Leipzig).

- Vinicius Junior (Real Madrid).

- Moussa Wague (Barcelona).

- Timothy Weah (PSG).

- Nicolo Zaniolo (AS Roma)