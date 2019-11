¡Uruguayo! Los extranjeros no rendían en Goiás, hasta que llegó Barcia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leandro Barcia (27) está terminando una de las mejores temporadas de su carrera futbolística, quizás comparable a la de 2016, cuando fue figura en el Nacional de Gustavo Munúa que quedó eliminado contra Boca Juniors de la Copa Libertadores, en los cuartos de final.

Ayer Goiás venció a Inter por el Brasileirão 2-1; venían de ganarle 4-3 a Bahía con tres asistencias del floridense, que se convirtió en uno de los destacados del equipo. Con el objetivo inicial de no descender, hoy está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

“Ya cumplimos el objetivo de la permanencia cuando todavía faltan cuatro fechas para terminar el campeonato. A nosotros nos cuesta todo el doble, pero estamos bien”, subrayó Barcia desde Goiânia.

“Vine en la busca de minutos, a jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Lo vi como una buena posibilidad para agarrar confianza nuevamente, llegué y siempre estuve en consideración por parte del club y los entrenadores. Cuando arribé la pretemporada ya estaba terminando, el equipo ya estaba armado, y fue el que arrancó el estadual, donde Goiás es muy superior a la mayoría de los equipos; la oncena estaba muy bien. Empecé en el banco, pero enseguida que comenzó el Brasileirão, como no fuimos campeones del estadual, el entrenador no siguió y el nuevo DT me puso desde el primer partido, agarré la titularidad y no salí más. El equipo me ayudó mucho, me siento muy bien físicamente y con la confianza necesaria”, contó.

Desde que llegó a Goiás, Barcia lleva nueve goles en tres campeonatos: cinco por el Brasileirão, dos por el estadual y otros dos por la Copa Verde.



En el certamen más largo del año en Brasil, el mediapunta lleva, además, cuatro asistencias en 2437 minutos jugados (un 91% del total del equipo), recibió 36 faltas y recuperó 24 veces el balón.

Sobre el ritmo de juego, Barcia dijo que “cambia bastante. Un tema que para mí es esencial es que todas las canchas están bien, no hay canchas lentas o en mal estado como pasa en Uruguay. Nacional generalmente juega en canchas buenas, pero a veces no tanto y el fútbol allá es más de marca y se hace naturalmente más lento. Como yo le digo a veces a mis amigos, en Brasil parece que todos los partidos son de Copa Libertadores por el ritmo, lo que se corre y la concentración que hay que tener”.



Y agregó sobre la forma de entrenar que “yo realmente no hago cosas distintas a las que hacía en Uruguay. Cada técnico tiene su forma de hacer el entrenamiento, pero nosotros en Nacional, por hablar sólo del último año, entrenábamos muy pero muy bien con el ‘Cacique’ (Medina). Creo que pasa más por el entorno del fútbol uruguayo que te lleva a eso. Hoy en día casi no entrenamos por la cantidad de partidos que tenemos, es más que nada jugar - descansar”.

Goiás está jugando con un 4-2-3-1 y Barcia lo hace como extremo por derecha, aunque en algunos partidos lo ha hecho por izquierda y unos pocos encuentros los terminó como centrodelantero.



El floridense finaliza contrato a fin de año, pero está muy contento en el equipo y podría renovar por tres años más. “Ya he conversado con mi empresario Flavio (Perchman) y con los dirigentes de acá, pero hasta que no se firma no se sabe. Mi idea es quedarme”.

Barcia está viviendo con su novia Florencia en Goiânia, aunque han recorrido poco. “Hay fines de semana que tenés suerte, jugás un sábado y si no hay fecha entre semana, agarrás domingo y lunes libre y te da como para hacer algo. No he ido todavía, pero acá hay unas piscinas naturales grandes y muy lindas, que va todo el mundo. Eso sí, no hay playa. La ciudad me gusta porque es tranquila”, contó.



Su madre, sus abuelos, la familia de su novia y su padre han ido a visitarlo y cada vez que fueron a verlo Goiás obtuvo un resultado positivo y a Barcia le tocó anotar. “Me han traído suerte, je”.



Leandro Barcia es el único extranjero que tiene Goiás. Hasta mitad de año estaba el peruano Nilson Loyola, pero rescindió a mitad de año.

El equipo del centro de Brasil no se caracteriza por tener muchos extranjeros y menos aún uruguayos. “Acá no han pasado uruguayos, por lo que me han dicho soy el primero en jugar acá. No es un club donde juegan muchos extranjeros. Incluso, cuando recién llegué todos me preguntaban si estaba preparado para jugar en Goiás porque acá los extranjeros no jugaban bien”.



Linda presión se le generó al floridense al llegar a Goiás luego de terminar contrato con Nacional. “Todo el mundo hace mucho tiempo que trabaja en Goiás, es como una familia y me han tratado muy bien. Pienso que eso ayudó a jugar como lo hice este año”.

Camisetas: las cambia con uruguayos Un anhelo que no pudo cumplir... “Tengo la del Pato Sánchez, Bruno Méndez, De Arrascaeta, Hernández y Terans. Tenía ganas de pedirle la camiseta de Filipe Luís, que me marcaba, pero ellos terminaron enojados por el partido y no daba, je”, explicó Barcia.

Los goles importantes en el Goiás Un sabor diferente... En el Brasileirão, Barcia le hizo dos goles a São Paulo, uno a Ceará, otro a Corinthians y Athletico Paranaense. “Cuando ganás por uno con gol tuyo tiene otro sabor y eso pasó ante Ceará en la hora y contra São Paulo”, explicó.