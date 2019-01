Un uruguayo en Egipto

Tras un año sin dirigir, Martín Lasarte vuelve al ruedo. Y lo hace en el Al Alhy de Egipto, el equipo que más copas internacionales ha ganado detrás de Real Madrid.



El Al Alhy fue fundado en 1907, está situado en El Cairo y cuenta con unos 50 millones de hinchas en todo el mundo. Su nombre significa “El Nacional” en español. Y ese es justamente uno de sus apodos. También lo llaman “Diablos rojos” por su camiseta.



“Fue todo medio raro. Estábamos analizando otras opciones, cuando surgió esto y nos invitaron a venir para que viéramos cómo era la institución. Y nos encontramos con un panorama muy alentador. Con un club que tiene unas brutales posibilidades de crecer”, contó Lasarte quien, tras realizar un viaje de 24 horas, se encuentra desde el viernes de noche en El Cairo junto a su representante Flavio Perchman.



El entrenador, que en principio pensaba no volver a alejarse mucho de Uruguay por su familia, e incluso tenía alguna chance de regresar al fútbol chileno, termina siendo el primer técnico uruguayo en dirigir en Egipto.



“Lo que me sedujo fue un poco de todo. El fútbol africano puede ser desconocido para nosotros, pero ha tenido una explosión tremenda. Y el Al Alhy es un club muy potente que apuesta a ganador. Juega para conseguir logros importantes y cuenta con el potencial como para poder hacerlo. Y además, tiene una gran hinchada”, explicó Lasarte, quien no negó que la oferta económica también influyó en su decisión.



“Cuando uno sale del país, lo económico siempre es importante”, dijo el extécnico tricolor, quien firmó con el club africano por un año y medio.



Durante su presentación, junto al presidente del club, Mahmoud Al Jatib, y rodeado de decenas de micrófonos, dijo: “Quería esta oportunidad y no la voy a desperdiciar”.



“El equipo no estaba mal, lo que pasa es que perdió la Copa Libertadores de África. Y lo peor fue que había ganado 3 a 1 en el primer partido y cayó en el segundo 0-3. Esa derrota pegó muy fuerte. Se fue el entrenador y de ahí en más el equipo empezó a andar mal”, explicó el uruguayo.



Tanto que en este momento el Al Alhy está noveno en la tabla de la Premier League egipcia, a 15 puntos del Zamalek, aunque con cuatro partidos menos. Para el equipo más ganador de Egipto dicha situación es bastante anormal. Sobre todo teniendo en cuenta que fue 40 veces campeón del torneo de Primera División, 36 veces de la Copa de Egipto, 10 veces la Supercopa de Egipto, y ocho veces de la Liga de Campeones de África.







EN LA TRIBUNA. Ayer Lasarte fue al estadio a ver un partido de su equipo. Con su nuevo entrenador en la tribuna, el Al Alhy venció a Nogoom por 2 a 0, con goles de Marwan Mohsen y Momen Zakaria.



“El equipo jugó bien, sobre todo el segundo tiempo. Tiene jugadores de buen pie y son bastante rápidos, sobre todo por afuera. El centrodelantero que jugó e hizo el primer gol, Mohsen, es el suplente, pero es el que enfrentó a Uruguay en el Mundial cuando no pudo jugar Salah. Es corpulento y peleador”, analizó Lasarte, quien no conocía Egipto ni había estado en ningún otro país africano.



“El Cairo me pareció una ciudad grande, parecida a Buenos Aires. Bastante caótica y con mucho tráfico. Como será la cosa que ya nos dijeron que nos van a dar un coche, pero con chofer, porque manejar acá es muy complicado y los trayectos son infernales”, contó.



En su segunda experiencia en países árabes, puesto que ya dirigió al Al Wasl de Emiratos en 2002, Lasarte trabajará con el mismo cuerpo técnico con el que lo hizo en su última etapa en Nacional, con Sebastián Eguren como ayudante técnico y el preparador físico profesor Alejandro Souto.



El técnico emprenderá hoy el regreso a Uruguay, donde pasará las fiestas en familia para regresar el 28 a El Cairo y comenzar a preparar a su nuevo equipo. El decimotercer club de su carrera de entrenador.

Presentación. Lasarte y su representante Flavio Perchman.