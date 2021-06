Uruguay vs. Paraguay: horario, transmisión de TV, streaming y posible equipo

Desde las 19.00 horas en el Estadio Centenario, la selección uruguaya recibirá a Paraguay y retomará así su camino en las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Ayer, según pudo saber Ovación, el maestro Óscar Tabárez ensayó con: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates y Matías Viña; Giovanni González, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Jonathan Rodríguez.

Jugadas cuatro fechas Uruguay se encuentra hoy en el quinto puesto, en zona de repesca, con seis unidades y saldo 0. Brasil lidera la Eliminatoria con 12 unidades (saldo +10). Lo siguen Argentina con 10 (+4), Ecuador con 9 (+7) y Paraguay con 6 (+1).



Esto significa que si la Celeste se impone hoy, quedará en zona directa de clasificación al Campeonato del Mundo.

¿Dónde mirar a Uruguay?

Tanto el de Uruguay como los otros cotejos serán transmitidos por la señal de VTV.



A diferencia de los anteriores encuentros de Eliminatorias, esta vez sí se verá por los servicios de streaming que cuentan los cables: NSNOW, TCC vivo y Flow.



En Dirctv GO podrán hacerlo aquellos que tengan contratado en su cable satelital la señal de VTV HD.

El resto de los partidos de la quinta fecha

Bolivia recibirá a Venezuela en La Paz (17.00 horas), Argentina será local ante Chile (21.00) y Perú chocará ante Colombia en Lima (23.00).



Mañana, la fecha se cerrará con el muy atractivo duelo entre Brasil y Ecuador a las 21.30.



Estos encuentros irán por VTV plus y las plataformas de streaming.

MÁS

Lo que viene

El martes que viene se jugará de forma íntegra la sexta jornada. Los partidos serán los siguientes:



- Ecuador vs. Perú (18.00 horas).



- Venezuela vs. Uruguay (19.30).



- Colombia vs. Argentina (20.00).



- Paraguay vs. Brasil (21.30).



- Chile vs. Bolivia (22.30).