¡Que lindo es ser primeros!

La selección Sub 20 de Uruguay ganó los tres partidos del su grupo en el Mundial de Polonia, algo que no ocurría desde Australia 1981, y terminó primero con puntaje perfecto. Luego del 2-0 sobre Nueva Zelanda, los celestes son hasta hoy los únicos con puntaje perfecto.



Uruguay jugará su partido correspondiente a los octavos de final el lunes a las 12:30 horas, pero aún no se conoce el rival. Al haber terminado en el primer lugar del grupo jugará frente a uno de los mejores terceros. Lo más probable es que sea Ecuador, aunque también puede ser el tercero del grupo F (Corea del Sur, Portugal o Sudáfrica) y no se puede descartar a Argentina. Y deberán regresar a Lublin, donde jugaron el segundo partido frente a Honduras.

El partido de ayer ante Nueva Zelanda, en el que los dos equipos ya estaban clasificados y jugaban sólo por ver cuál terminaba en el primer lugar del grupo, a los “kiwis” les bastaba con el empate. Ambos entrenadores realizaron cambios pensando en sus respectivos partidos de octavos de final. Por ejemplo, en los oceánicos no jugó Ben Waine (autor de un doblete en el primer encuentro frente a Honduras), quien ni siquiera entró. Y no fue el único.



Gustavo Ferreyra, por su parte, realizó ocho variantes, pero mantuvo el esquema 4-2-3-1. Juan Manuel Boselli, Tomás Chacón y Emiliano Gómez, los tres que jugaban detrás de Darwin Núñez, manejaban bien la pelota e ilusionaban con su presencia. Y no decepcionaron. Como tampoco lo hicieron Emiliano Ancheta y Juan Manuel Sanabria entre otros celestes.

El primer tiempo fue todo de Uruguay. Nueva Zelanda prácticamente no tuvo llegadas sobre el arco de Franco Israel y parecía conformarse con defenderse bien aprovechando la altura de sus hombres. Cabe destacar, a su vez, la lesión que sufrió el volante Trevor Zwetsloot tras caer junto a Emiliano Gómez. El neozelandés tuvo que ser sustituido cuando recién iban 5’.



Los celestes, por su parte, pudieron haberse ido el descanso ganando por algo más de un gol, el que anotó Darwin Núñez a cinco minutos del final de la primera etapa, y tras haberse perdido por lo menos dos claras posibilidades de abrir el marcador.

Para el complemento Nueva Zelanda salió con otra actitud decidido a conseguir el empate. Tuvo mucho más la pelota que en los primeros 45 minutos y también creó más peligro sobre el arco celeste. La más clara, la que se perdió Joe Bell, cuyo remate se fue afuera rozando el palo.



Pero Uruguay también dispuso de posibilidades de ampliar el marcador. Primero se perdió el gol Emiliano Gómez, luego fue Juan Manuel Sanabria, quien remató al arco tras un tiro de esquina, pero Brown, con gran atajada mandó al córner nuevamente. Y también pudo ser Boselli, quien recuperó una pelota, la acomodó y remató al arco, pero se fue apenas afuera.



El gol llegó recién en el cuarto minuto de descuento y lo anotó Brian Rodríguez, que había entrado a los 90’ por un acalambrado Boselli.



Uruguay jugó bien, terminó primero en el grupo e ilusiona.

