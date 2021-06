Uruguay visitará a una Venezuela que atraviesa un momento complicado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venezuela espera a Uruguay el martes en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas con la necesidad de ganar, luego de su concluyente derrota en La Paz, que lo deja con solo tres puntos en 15 posibles en estas Eliminatorias.



“Tenemos que ganar el próximo partido. Sabemos que es difícil, pero tenemos la voluntad”, comentó el técnico portugués del equipo, José Peseiro, en rueda de prensa.



“Sabemos que es difícil también el contexto, las condiciones, con varias lesiones, varias cosas que pasaron que no estábamos esperando”, agregó el director técnico vinotinto, lamentando las bajas de habituales titulares como el delantero Salomón Rondón, el central Yordan Osorio, el volante Yangel Herrera y, a última hora, el extremo Darwin Machís.



Venezuela comenzó esta ronda mundialista con tres derrotas consecutivas ante Colombia (3-0), Paraguay (0-1) y Brasil (1-0) para después reaccionar con una victoria frente a Chile (2-1).

Hay una estadística que alarma en Caracas: desde que la Conmebol adoptó el sistema de todos contra todos en camino a Francia 1998, ninguna selección que comenzó con tres derrotas ha conseguido ganar un lugar en el Mundial. Falló la propia Vinotinto en las preliminares de la Copa de Mundo de 2002 y de 2018, Colombia en las de 2006 y Ecuador en las de 2010.



Dos veces Venezuela había podido ganar puntos premundialistas en La Paz, con una victoria por 1-0 en 2009 y un 1-1 en 2013. Cosas del fútbol, la Vinotinto era dirigida entonces por César Farías, actual seleccionador de Bolivia. Pero esta vez estuvo muy lejos de hacerlo.



La imagen del equipo de Peseiro fue frágil, con graves errores defensivos. Marcelo Martins Moreno destrozó con un doblete a la zaga venezolana. “Bolivia ha sido mejor que nosotros y por eso ha ganado”, reconoció el entrenador.

Fue una presentación para el olvido de Mikel Villanueva, central utilizado como lateral izquierdo, y Wilker Ángel y Jhon Chancellor, superados una y otra vez en el corazón de la defensa.



“No buscamos culpables cuando perdemos, acá perdemos todos, no pierden los centrales, perdemos todos. Yo soy el primero en perder”, expresó Peseiro.



Venezuela extrañó muchísimo a Osorio en la zaga y perderá ante Uruguay a Ángel por acumulación de tarjetas amarillas. La coyuntura podría traer una oportunidad para el joven Nahuel Ferraresi.



Muchos ojos estarán puestos sobre Machís, excluido a último momento del equipo inicial por una lesión muscular. En caso de recuperarse, el jugador del Granada retomaría su lugar en la alineación.



MAL INICIO. El comienzo de la selección vinotinto en las actuales eliminatorias es una de las peores en estas instancias, en las que nunca consiguó la clasificación para una copa del mundo. Por ejemplo, para Sudáfrica 2010 sumaba siete puntos en sus primeros cinco encuentros: victorias frente a Ecuador y Bolivia, un empate ante Uruguay y dos derrotas contra Argentina y Colombia. Al final de quedó sexto, con 22 puntos, a dos de Uruguay que jugó el repechaje con Costa Rica.



En el camino a Brasil 2014, Venezuela tenía ocho puntos, gracias a los triunfos sobre Argentina y Bolivia, los empates con Colombia y Uruguay y una sola derrota, ante Ecuador. En total, su seleccionado llegó a los 20 puntos, a cinco del quinto, otra vez Uruguay.



Solamente fue peor el comienzo de las eliminatorias para Rusia 2018, cuando Venezuela sumó apenas un punto, luego de cuatro derrotas consecutivas y un empate. En la tabla final quedó última, con 12 puntos.

LESIONES . también los venezolanos sufren la ausencia de varios jugadores importantes por lesión. Los principales son el goleador Salomón Rondón y el habilidoso Yeferson Soteldo.



Tampoco pueden estar el destacado mediocampista Yangel Herrera, así como Yordan Osorio, considerando el defensa más solvente del seleccionado.



Sin embargo, la mayoría de ellos podrían disputar la Copa América.



“Creo que Salomón Rondón es un jugador histórico para su país, para la selección, no solo por lo que representa dentro del campo sino por lo que representa afuera, su personalidad, su carácter. Me da pena que le haya pasado esto que le ha pasado, lo mismo con Yangel y con Soteldo”, dijo el capitán Tomás Rincón.



En lugar de Rondón jugó en La Paz el delantero de Mazatlán de México Fernando Aristigueta, que hacía siete años no era titular en el seleccionado.



Además, el técnico Peseiro tomó una decisión polémica para el partido ante Bolivia: colocó como arquero a Joel Graterol, del América de Cali, en vez del titular habitual Wuilker Fariñez, por considerar que le falta rodaje en su club, el Lens de Francia. La actuación de Graterol el jueves recibió críticas por su respuesta en los goles bolivianos.



Así formó Venezuela esa tarde: Joel Graterol; John Chancellor, Alexander González (a los 63 minutos Jefferson Savarino), Mikel Villanueva, Wilker Ángel; Cristian Cásseres Jr (a los 79’ Jhonder Cadiz), Junior Moreno (a los 72’ José Andrés Martínez), Tomás Rincón, Roberto Rosales; Fernando Aristeguieta (a los 63’ Josef Martínez) y Rómulo Otero.