Uruguay ya viaja rumbo a Cuiabá, donde se enfrentará a altas temperaturas

Cuiabá es la capital del estado de Mato Grosso. Tiene poco menos de un millón de habitantes y actualmente todos los lugareños coinciden que se ha mejorado ostensiblemente con los contagios del coronavirus; han logrado bajar las cifras y, en promedio, mueren 30 personas por día a causa de la pandemia que azota al mundo desde inicios del 2020. Esta es la ciudad donde jugará Uruguay sus próximos dos partidos por el Grupo A de la Copa América, contra Chile (lunes, hora 18.00 de Uruguay) y frente a Bolivia (misma hora).

La selección uruguaya se hospedará en el Hotel Deville, mismo alojamiento donde se están quedando los enviados de El País. Este sábado el día está soleado y hay 27 grados de temperatura, pero "está muy fresco, no es habitual que sea tan baja la temperatura", dijo la conductora de Uber que llevó a los periodistas del aeropuerto al hotel. Por la hora en la que Uruguay jugará sus partidos, las 17.00 locales (una más en Uruguay), el pronóstico es de una temperatura que oscilará entre los 34 y los 36 grados. Lo bueno es que se estima que la humedad no será muy alta, ya que no están previstas lluvias.

Tras llegar a Cuiabá, Uruguay aguarda el resultado de los hisopados que se realizó el plantel en la mañana de este sábado en Brasilia. La Celeste entrenará el domingo por la mañana en el campo deportivo del Club Cuiabá y es probable que Óscar Tabárez pare el posible equipo para enfrentar a Chile, ya que no hay tiempo que perder. Luego de la pobre exposición futbolística de Uruguay en su debut contra Argentina, es factible que el maestro realice más de una variante en la oncena.

Desde el punto de vista sanitario, no hay futbolistas lesionados, pese a que durante el partido quedó algo sentido José María Giménez y a que Federico Valverde salió extenuado tras el desgaste que realizó contra los albicelestes.