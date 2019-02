Uruguay tendrá revancha en 100 días: las selecciones clasificadas al Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay terminó su participación en el Sudamericano Sub 20 de Chile con la clasificación al Mundial de Polonia, que se disputará del 23 de mayo al 15 de junio. Su puntapié inicial será exactamente dentro de 100 días (teniendo en cuenta este lunes).

Es verdad que la Celeste no logró el título que lo abalaría como bicampeón de la categoría en Conmebol, pero sí logró su séptima clasificación consecutiva a una Copa del Mundo Sub 20. Ello toma aún más dimensión con las noticias que Venezuela, último vicecampeón, e Inglaterra, campeón en Corea del Sur 2017, no estarán. La selección de los tres leones perdió 3-0 con Noruega en el partido por el repechaje de Europa, en el quinto puesto del Europeo Sub 19 del 2018.

Los 24 equipos del Mundial Polonia 2019.

Conmebol: Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela quedaron en esa posición en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de 2019, dejando afuera a Brasil y Venezuela.

UEFA: Polonia clasificó como anfitrión. En el Campeonato Europeo Sub 19 de Finlandia 2018, Portugal fue el campeón al superar 4-3 en la final a Italia. En semifinales quedaron Francia (perdió con Italia) y Ucrania (con Portugal). Por el quinto puesto, Noruega venció 3-0 a Inglaterra.

África: en el Campeonato Africano Sub 20 de Niger 2019 que actualmente se está disputando, Nigeria obtuvo el primer lugar en el Grupo A y Sudáfrica el segundo, Senegal el primero en el Grupo B y Malí el segundo, así clasificaron a semifinales y al Mundial. Este miércoles 13 jugarán las semis (Nigeria vs. Malí y Senegal vs. Sudáfrica), el sábado 16 el tercer puesto y el domingo 17 la final.



Asia: en el Sub 19 de Indonesia 2018, Arabia Saudita fue el campeón al vencer 2-1 a Corea del Sur. En semifinales le ganó 2-0 a Japón, mientras Corea 3-1 a Catar.

Concacaf: en la última fase de clasificación del Sub 20 de Estados Unidos 2018, el local fue campeón al vencer 2-0 en la final a México. En la fase anterior (grupos) quedaron segundos Honduras y Panamá.

En el torneo Sub 20 de Oceanía 2018 en la Polinesia Francesa, Nueva Zelanda fue el campeón al vencer 1-0 a Tahití en la final, ambos ya clasificados a la Copa del Mundo al vencer en semis a Nueva Caledonia e Islas Salomón, respectivamente.

Cómo serán los grupos y el fixture de cada equipo se decidirá el domingo 24 de febrero con el sorteo que se llevará a cabo en el Gdynia Sports Arena de Polonia. Habrá cuatro bombos, con el local en el primero.



La Copa del Mundo se realizará en seis sedes: el Estadio Widzew Łódź de Lodz (capacidad para 18.000 personas), el Stadion GOSiR de Gdynia (capacidad para 15.000 personas), el Arena Lublin donde será la inaguración y la final (15.500 personas), el Estadio Municipal de Bielsko-Biała (15.070), el Estadio Zdzisław Krzyszkowiak de Bydgoszcz (20.240) y el estadio Estadio Municipal de Tychy (15.300).



Los partidos serán en los horarios (locales) de 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 20:30. Hay cuatro horas de diferencia entre Uruguay y Polonia (UTC +1).