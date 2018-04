Uruguay tendrá un estreno histórico en Rusia

La indumentaria de alternativa tendrá un nuevo bautismo. Será un debut diferente, histórico. Se sabe que no es nuevo que Uruguay utilice la camiseta, el short y las medias blancas en una Copa del Mundo, pero hasta ahora nunca lo había hecho en el partido que abría su participación en un Mundial.



Rusia 2018, entonces, comenzará a dejar una marca diferente en el historial de las participaciones uruguayas en las grandes citas del fútbol.



Huella que podría trasladarse al resultado, para cambiar la pisada que dice que la Celeste no empieza bien sus campañas mundialistas. Las últimas participaciones dejaron este saldo: derrota contra Costa Rica en Brasil 2014, empate con Francia en Sudáfrica 2010, derrota con Dinamarca en 2002, empate con España en 1990.



La historia de la camiseta blanca para Uruguay en los certámenes ecuménicos comenzó en México 1970, cuando Uruguay enfrentó a Italia en la fase de grupos con esa casaca, pero con short y medias negras.



Nuevamente en México, pero ahora en 1986, la selección uruguaya compitió con indumentaria blanca. Aquí la historia no fue para nada alentadora: paliza de Dinamarca 6-1 y derrota ante Argentina 1-0.



Contra Corea del Sur en 1990, con toda la equipación blanca, se logró la victoria por 1-0, pero después se perdió ante Italia (2-0), aunque en este último caso utilizando el short negro y las medias blancas.



Los últimos resultados si fueron positivos, porque vestidos con la indumentaria de alternativa -ahora definitivamente toda blanca- los uruguayos se impusieron ante Sudáfrica 3-0 en 2010 y ante Italia 1-0 en Brasil 2014.



En el Ekaterimburgo Arena, el próximo 15 de junio, cuando los dirigidos por Óscar Tabárez se enfrenten a Egipto, se vivirá una instancia inédita hasta la fecha. Un país que ha variado su casaca alternativa entre el rojo y el blanco, aunque la primera nunca apareció en un Mundial, jugará el cotejo inicial sin su afamada camiseta color cielo.