Uruguay seguirá utilizando las cuatro estrellas en la camiseta

La selección uruguaya mantendrá en su camiseta las cuatros estrellas, informó Referí y confirmó Ovación con el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi.

A principios de agosto, Ovación había informado que FIFA había intimado a la marca que viste a la selección a retirar dos de las cuatro estrellas de la camiseta. Esas dos simbolizan las medallas de oro conseguidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Las otras dos, corresponden a los mundiales de 1930 y 1950.

"Hablamos con la FIFA y nos transmitieron que no había ninguna comunicación oficial, entonces hasta tanto no lo hubiera continuáramos con la camiseta como la veníamos utilizando", dijo Tealdi.



La AUF comenzó a interiorizarse sobre esta situación y, en conjunto con la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo (AHIFU), están preparando "una defensa" ante la eventualidad de que llegue una notificación oficial.



Por otra parte Jorge Casales, director de competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo a Ovación que la semana próxima deberán definir con la empresa que viste a Uruguay cuál va a ser el diseño de la Celeste en caso de clasificar al Mundial de Catar.



Por ese motivo, ya hay un preacuerdo entre ambas partes de que si al momento de definir el diseño del escudo no hay una comunicación oficial de FIFA para quitarle dos estrellas, se confeccionará con cuatro tal cual venía ocurriendo.



Los próximos partidos de Uruguay, por las Eliminatorias, están pactados para setiembre. La Celeste visitará a Perú (22.00) el próximo jueves 2. Luego, el domingo 5 recibirá a Bolivia (19.00) y el jueves 9 hará lo mismo con Ecuador (19.30).