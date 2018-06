Un plantel para ser de propuesta

Y salió la tan esperada lista de los 23 futbolistas que defenderán a Uruguay en la Copa del Mundo. La primera cosa a decir es que no sorprendió que Nicolás Lodeiro, Gastón Ramírez y Federico Valverde quedaran afuera. Mi única duda en las horas previas era entre Ramírez y Gastón Silva.

Lo segundo es que no solo no me sorprende, sino que me parece que la decisión es correcta. Uno de los debates durante el período de preconvocatoria era si estaría o no Jonathan Urretaviscaya, pero es el único jugador que tiene Tabárez en el plantel con características de velocidad, además de que puede jugarle como mediopunta o punta neto, tanto por las bandas como por el medio. Por eso para mí no habían dudas de que iría.

Otro punto importante es el equilibrio con el que fue elegido el plantel. Veamos: de los siete defensas, tres son zagueros, dos laterales derechos y dos laterales izquierdos. A eso se le debe sumar que Cáceres puede jugar en cualquiera de los cuatro puestos, Gastón Silva puede ser zaguero. Entre los volantes hay tres internos (Torreira, Vecino y Bentancur), cinco externos (Nández, Sánchez, "Cebolla" Rodríguez, Laxalt y Urretaviscaya) y un enganche (De Arrascaeta), lo que cubre todas las posibilidades de elecciones tácticas. A ello se le debe añadir que Nández puede jugar por adentro, De Arrascaeta por afuera o incluso doble cinco y que Urretaviscaya puede ser punta. Y arriba no había duda de los cuatro elegidos.

Finalmente, para destacar que continúa la renovación. Los principales cambios están en el medio, en donde no hay ni un volante neto de destrucción. Todos son mixtos, porque quitan y juegan. Esto trae como consecuencia un posible cambio en la filosofía del equipo. Tabárez siempre dijo -y con razón- que Uruguay era un equipo más de respuesta que de propuesta. Ahora tiene elementos como para ser de propuesta.