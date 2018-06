“Hay sanaciones raras, muchas ganas de estar acá y con la ilusión de representar a todos los uruguayos porque viajamos con ese sentir. Estamos tranquilos porque sabemos que empieza un campeonato hermoso y disfrutable que trataremos de disfrutar de la mejor manera posible”, dijo José María Giménez luego del entrenamiento de La Celeste.

El zaguero del Atlético de Madrid agregó que “Uruguay es un país que a nivel de fútbol siempre tira para el mismo lado, tanto los que son hinchas de los clubes pero también de la selección, que siempre están pendientes cuando juega el equipo y que si le va bien la gente se pone contenta y si le va mal se pone triste. Eso es Uruguay. Esas cosas nos motivan y nos dan fuerzas para encarar este tipo de torneos”.

Acerca del primer partido, el viernes a la hora 9:00 de Uruguay frente a Egipto en Ekaterimburgo, “Josema” contó que “es muy importante porque el comienzo te va a marcar cómo seguís. Este es un grupo difícil y no hay que subestimar a nadie. Vimos partidos como el de Arabia Saudita el otro día y tenemos que estar concentrados al cien por ciento, saber lo que tenemos que hacer, atacar sus defectos y defender sus virtudes”.

Consultado acerca de la presión y el favoritismo de Uruguay, Giménez aclaró que “yo creo que eso no lo absorbemos porque tenemos un grupo que reitero es muy difícil, que el nombre no nos engaña, son países muy duros, con jugadores muy importantes, pero mantenemos la calma y no nos dejamos llevar por el entusiasmo de la gente. Pensamos en hacer un buen partido y ver lo que va pasando, pero confío en que Uruguay está a un nivel importante”.