Uruguay llegará a Rusia casi con el mismo puesto que tuvo en la previa a 2010

El nuevo ranking de la FIFA, publicado este jueves, no ha deparado modificación alguna en los primeros lugares. Esto determina un resultado concreto y fomenta, para los más optimistas, una ilusión. El número preciso dice que Uruguay se mantiene en el 17° puesto y el mensaje positivo es que al Mundial de Sudáfrica 2010 se llegó siendo el seleccionado número 16 de la clasificación del organismo rector del fútbol mundial.



Una característica interesante se dio en las dos citas anteriores, el líder del ranking no fue el campeón del mundo. En mayo de 2010, la clasificación mundial de la FIFA tuvo a Brasil por delante de España, Portugal y Holanda. El campeón en Sudáfrica fue España venciendo en la final a Holanda. Tercero fue Alemania, que llegó como sexto a la gran cita y cuarto Uruguay que lo hizo, como fue dicho, como la número 17 de esa lista.



En mayo de 2014, en la última nómina de la FIFA previa a la Copa del Mundo, España llegó como líder de la clasificación mundial de la FIFA. Le pisaban los talones Alemania y Portugal. El resultado de la Copa ya se sabe, tuvo a los alemanes como campeones y Argentina con el vicecampeonato, que había llegado a la cita con la séptima posición en el ranking, por detrás de los tres europeos, Brasil, Colombia y Uruguay.



Dirigiéndose exclusivamente al panorama celeste, la tabla actual no se ha modificado con relación al mes anterior, por lo que Uruguay está clavado en ese puesto número 17. Quizás sea una buena señal si se toma como referencia lo que ocurrió para Sudáfrica 2010, donde el combinado de Óscar Tabárez terminó colocándose entre los cuatro mejores. Otro parentesco con Sudáfrica está en el hecho de que se compitió en el mismo grupo del anfitrión.