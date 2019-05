Uruguay le ganó a Nueva Zelanda y quedó primero de su grupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

PRIMER TIEMPO. Uruguay fue muy superior a Nueva Zelanda en los primeros 45', a pesar de los ocho cambios que realizó el técnico Gustavo Ferreyra. Y gana con justicia porque antes de que llegara el gol del artiguense Darwin Núñez a cinco minutos del final, tuvo varias llegadas peligrosas sobre el arco defendido por Brown.

Ya en los primeros minutos, los celestes tuvieron su primer llegada. Ancheta, de muy buena gestión mandó un centro al que no pudieron llegar ni Núñez ni Chacón. A los 13' otra vez Núñez dispuso de un tiro que salió muy desviado. Y a los 26' una muy buena jugada de Emiliano Gómez, quien fue de lo mejor de Uruguay junto a Ancheta, le quedó a Darwin Núñez, pero para su pierna zurda y se le fue muy alta.

A los 39' por fin, se le dio a Darwin Núñez, que con gran definición al borde del área chica tras una pelota que mandó al medio Ancheta, abrió el marcador y puso justicia en un partido en el que los "kiwis"prácticamente nunca inquietaron al arquero Israel.

SEGUNDO TIEMPO. En el complemento, los neozelandeses salieron con otra actitud en busca del empate. Al menos tuvieron más la pelota en el primer tiempo y también crearon más peligro sobre el arco defendido por Franco Israel.

Esto no significa, sin embargo, que Uruguay no haya tenido chances de ampliar el marcador, todo lo contrario. Tuvo más posibilidades de gol que los "kiwis". La primera del segundo tiempo lo tuvo Emiliano Gómez, pero su tiro dio en un rival. Luego no llegó Boselli a darle bien a una pelota. También Sanabria, de buena actuación, pudo haber marcado tras un tiro de esquina, pero el arquero la sacó con gran atajada. Y volvió a tener una chance Boselli que recuperó una pelota, la acomodó y sacó un remate fuerte que se fue apenas afuera.

La más clara de Nueva Zelanda fue recién a los 40', un remate de Bell que rozó el palo. Hubiera sido el empate y hubiera cambiado totalmente el futuro de los celestes.

El segundo gol llegó en el último minuto de los descuentos, cuando Brian Rodríguez, que había entrado unos minutos antes por Boselli, se fue al ataque y tras una linda jugada colectiva en la que parecía que nadie iba a rematar sacó un derechazo y marcó el segundo.

Uruguay terminó primero en su grupo, tras ganar los tres partidos y ahora debe esperar a uno de los mejores terceros, que será su rival en octavos de final el próximo lunes al mediodía.