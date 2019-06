Uruguay irá en octavos ante un rival conocido: Ecuador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de que inicie cada Mundial, y más aun cuando de juveniles se trata, es interesante conocer cuáles son las selecciones campeonas de cada confederación con el fin de utilizar eso para suponer algunos candidatos al título.

Si uno observa lo que dejó el Sudamericano Sub 20 que se disputó en Chile, se encuentra que Ecuador -el próximo rival de los celestes- terminó siendo el campeón, pero con una particularidad: no le pudo ganar a Uruguay. De hecho, hay que tener en cuenta que en el último Sudamericano se cruzaron dos veces y en ambas ocasiones ganaron los celestes, que nunca en la historia de los clasificatorios fue derrotado por los ecuatorianos.

Durante el certamen de Chile, la Celeste se enfrentó con Ecuador en la fase de grupos y en ese juego los todavía dirigidos por Fabián Coito ganaron 3-1 gracias a un doblete de Agustín Dávila y a un tanto de Nicolás Schiappacasse, mientras que en el hexagonal se volvieron a enfrentar y Uruguay volvió a ganar, esta vez por 1-0 con un gol de Facundo Batista.

El destino y la clasificación quiso que Ecuador finalizara como uno de los mejores terceros del Mundial y que así se enfrente con Uruguay el próximo lunes desde las 12.30.

El hecho de cruzarse con una selección sudamericana tiene a su favor que Uruguay ya conoce a su rival, pero en contra que Ecuador también conoce a los Celestes, aunque cabe recordar que hay piezas interesantes en el plantel uruguayo que no fueron al Sudamericano, pero que ya se han destacado en la Copa del Mundo que se está desarrollando en Polonia.

La “Tri” es una selección a la que se le debe atender principalmente a dos jugadores: Leonardo Campana y Jordan Rezabala. Que tengan la “9” y la “10”, respectivamente, en la espalda no es solo algo antojadizo, sino que son los jugadores más peligrosos que tienen en el ataque. Es verdad que los dos desperdiciaron un penal cada uno en la fase de grupos, pero eso no los hace jugadores que la Celeste no deba prestarles atención.

En el lateral izquierdo cuenta con un jugador como Gustavo Vallecilla que siempre va al ataque, aunque suele tener alguna dificultad en el retroceso, mientras que Gonzalo Plata se ha mostrado como una opción muy interesante de ataque por derecha en el 4-2-3-1 con el que ha jugado la selección ecuatoriana del entrenador Jorge Célico.

Suena a frase hecha, pero para ganar un Mundial hay que ganarle a todo el que se cruce y la selección de Gustavo Ferreyra deberá hacerlo si quiere tener aspiraciones a consagrarse.

De hecho, hasta el momento lo consiguió porque con los 9 puntos obtenidos, Uruguay se convirtió en una de las dos selecciones que terminó con puntaje perfecto la fase de grupos. El único plantel que pudo hacer lo mismo que la Celeste fue el francés que ganó todos los partidos que disputó.

Luego de finalizar su camino en la fase de grupos, el primer paso rumbo el trofeo es Ecuador y en caso de que se logre la clasificación, Uruguay podría verse las caras en cuartos de final con Estados Unidos o Francia.

Pese a ser tercero, Ecuador sigue siendo el campeón de Sudamérica y aunque no hay que subestimar nunca al rival, la Celeste ya sabe lo que es ganarle, lo hizo por duplicado en el Sudamericano y eso puede ilusionar a un plantel que todavía no perdió, que se mostró muy fuerte tanto en defensa como en ataque, que solo sufrió un gol en contra y que buscará meterse entre los ocho mejores.