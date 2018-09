"Uruguay tiene futbolista de primer nivel y lo impusieron en el juego"

Fabián Coito se hizo cargo del plantel mayor de Uruguay para el amistoso frente a México y mal no le fue. La selección charrúa venció 4-1 a México y tuvo un gran rendimiento y tras el encuentro, el técnico habló en conferencia de prensa.

"Con el paso de los minutos, Uruguay fue equilibrando el juego a partir de una defensa sólida y encontrando espacios en ataque. Los jugadores comenzaron a encontrarse en cuanto a los pases, combinaron, empezaron a soltarse y en definitiva la importancia del nivel de los futbolistas que tiene la selección es clave en algunos momentos para marcar goles. Más allá de que México por muchos momentos estuvo cerca del área de Uruguay, es parte del juego. Somos fuertes en ese sentido y teníamos controlado ese aspecto", afirmó el entrenador celeste.

"Yo creo que desde el momento en el que se gestó la posibilidad de estar en el cuerpo técnico de la selección mayor de manera interina, empezamos a imaginar el partido y la idea era darle prolongación a lo bueno que ha tenido la selección en este tiempo. Su fortaleza defensiva, intentar aprovechar la capacidad individual de los futbolistas. Algunos no pudieron estar por lesión, otros por documentación, pero la intención era darle cabida a jugadores que no habían podido sumar muchos minutos y eso es muy motivante para ellos. Los jugadores demostraron su madurez, su convencimiento, sabiendo de la importancia del resultado para mantener el prestigio sea quien sea el entrenador", agregó.

Respecto al encuentro manifestó: "El resultado puede ser abultado, porque el control del balón en muchos momentos fue de México, más de lo que imaginábamos y nos tuvimos que hacer fuertes cerca de nuestra área. Yo creo que Uruguay pegó en momentos importantes del partido y no se descontroló cuando México consiguió el empate que ese puede ser un factor de distracción o nerviosismo. Quiere decir que el plantel se apoyó en virtudes que por algo lo posicionaron donde está. Uruguay también tuvo alguna otra opción y después el cansancio y la necesidad de cambios por ahí quitaron la posibilidad de devolver alguna contra con más peligro".

Al ser consultado sobre si la victoria se basó en la juventud del plantel mexicano, recalcó: "Uruguay tiene futbolistas de primer nivel en el mundo y lo impusieron en el juego y fue una de las razones por las cuales obtuvo el triunfo y ganó con cierta claridad, no solo tuvo que ver que México haya tenido varios jugadores jóvenes, porque había otros que ya habían jugado el Mundial".

Para finalizar, puntualizó la garra con la que se jugó el duelo pese a que era amistoso: "Creo que las dos selecciones jugaron al máximo de su potencial. No me animo a decir de que México no lo jugó al máximo. No obtener el resultado no significa eso, pero es parte de este grupo y de la identidad que se intenta generar en la selecciones nacionales, sea cual sea la categoría y saber de la importancia de un partido jugando con la selección. Eso lo tiene incorporado, a veces se logra el resultado y a veces no, pero hay que darlo por descontado que va a implicar en el juego. Hay muchos futbolistas que lo transmiten a quienes se incorporan y trasciende a nosotros, es una marca de este grupo".