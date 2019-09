Uruguay ante Estados Unidos, mucho más que un amistoso: la cabeza en el camino a Catar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Segundo ensayo para las Eliminatorias. En marzo vuelve la etapa de clasificación para el Mundial, esta vez para Catar 2022, y la selección uruguaya está pensando en ello. Esta noche (a la hora 21.00 de Uruguay, 19.00 local) Uruguay disputa su segundo amistoso de preparación contra Estados Unidos en Saint Louis, Misuri.

Los primeros 90 minutos para darle experiencia y rodaje al equipo del Maestro Tabárez ya los tuvo el viernes pasado en la visita a Costa Rica en San José, con el triunfo 2-1 celeste gracias a los goles de Giorgian De Arrascaeta y Jonathan Rodríguez. El Maestro pudo sacar sus primeros apuntes en un partido que debutaron en la selección mayor Matías Viña y Brian Rodríguez, además de la vuelta de Brian Lozano tras casi cuatro años (noviembre 2015).

“Hace unos años no me tocaba volver a la Selección. Pasé por momentos complicados, como una lesión que me dejó afuera de la cancha un tiempo. Empecé a agarrar la regularidad y siempre aspiré a volver, siempre haciendo las cosas bien en mi equipo”, dijo el mediapunta del Santos Laguna de México, dirigido por Guillermo Almada.

El ex Defensor Sporting afirma que la convocatoria “me agarra en un nivel bueno”. “El Maestro tiene una idea de juego buena, le gustan los volantes por fuera. Me gusta mucho la dinámica, llegar al área y entrar en contacto con la pelota; desbordar, encarar y tratar de habilitar a los delanteros”, agrega Lozano.



Además, ante las ausencias de los principales referentes, Diego Godín, Edinson Cavani y Luis Suárez por lesión, quien tomó la responsabilidad de la capitanía fue Fernando Muslera.

“Es un orgullo. Sentirte como el más experimentado, es parte de llevar el brazalete”, dice el golero, que sin embargo afirmó que no necesita hablar demasiado. “Muchos de nosotros ya tenemos mucho tiempo en la selección y pasamos por momentos importantes, se conoce lo que hay que hacer acá adentro y no es necesario ir guiando”, comenta.



En lo que sí hizo hincapié el arquero del Galatasaray turco fue en comenzar a preparar en este partido lo que se va a realizar desde marzo en las Eliminatorias.

“Lo importante son las ideas del Maestro, él ya está pensando a futuro en las Eliminatorias. Estos partidos son fundamentales para empezar a trabajar lo que quiere plasmar en la cancha. Lo tomamos con esa seriedad: lo que hagamos en estos partidos que no son por puntos, en los que vengan que va a ser la clasificación al Mundial no le podemos errar”, confirma quien, en caso de jugar hoy, igualará a Cavani como tercer jugador con más presencias con Uruguay.

Asimismo, hoy será la chance de los cinco jugadores que no tuvieron minutos el viernes. De los 21 convocados por Tabárez, Martín Campaña, Gastón Silva, Giovanni González, Marcelo Saracchi y Darwin Núñez no participaron. En el caso del último, el delantero podría transformarse en el jugador número 75 en debutar en la selección mayor en la Era Tabárez.

Aunque las responsabilidades, ante las ausencias de Godín, Cavani y Suárez, pasan por los pies de los más experientes. Entre ellos, Muslera con 113 partidos y nueve años, Martín Cáceres con 94 juegos y 12 años, Sebastián Coates con 35 encuentros y ocho años y, pese a su juventud (24 años), José María Giménez con 55 partidos (38° en la lista de históricos) y que hoy cumple sus seis años del debut contra Colombia en 2013.



El estadio de hoy es de béisbol

El Busch Stadium de Saint Louis, Misuri, es la casa del Saint Louis Cardinals de la Major League Baseball (MLB). Es el segundo equipo más ganador de la Serie Mundial (finales, lo respectivo al Super Bowl en fútbol americano) con 11 títulos. Tiene una capacidad de 45.538 espectadores.

antecedentes Uruguay nunca le ganó a Estados Unidos jugando en tierras norteamericanas

En los antecedentes entre la selección uruguaya y la estadounidense aparecen solo seis encuentros, cuatro de carácter amistoso y dos oficiales.



Los únicos dos en los que Uruguay fue el vencedor fueron en estos últimos. Uno de ellos fue en el primer choque, cuando el fútbol era aún amateur y Uruguay hacía una travesía para viajar a Europa a disputar el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París en 1924. Por los cuartos de final con goles de Pedro Petrone (dos) y Héctor Scarone, Uruguay ganó por 3-0 para luego ser campeón olímpico.



El otro duelo oficial fue en Ecuador por el debut en fase de grupos de la Copa América 1993. La Celeste ganó 1-0 con el único tanto del “Vasco” Santiago Ostolaza.

En el caso de los amistosos, las cuatro veces que jugaron Uruguay y Estados Unidos el escenario siempre fue en territorio norteamericano, donde los celestes nunca pudieron ganar, llevándose dos empates e igual número de derrotas.



En uno de los amistosos previos a disputar el Mundial de México 1986, Uruguay jugó en febrero de ese año en Miami y empató 1-1 con gol del “Pato” Carlos Aguilera. Celso Otero, hoy ayudante técnico, estuvo en el banco ese día.



El próximo fue en mayo de 1991 en el primer juego de camino a la Copa América de ese año. Fue, en el tercer enfrentamiento la primera derrota de la Celeste a manos de Estados Unidos.

En marzo de 1995 en Dallas Uruguay empató 2-2 con Estados Unidos previo a jugar la Copa América como anfitrión, en la que se terminaría coronando campeón. Los norteamericanos comenzaron ganando 2-0, pero los goles de Marcelo Otero y Gustavo Poyet igualaron las acciones.



El último partido entre ambas selecciones data de mayo del 2002, en uno de los partidos preparación para la Copa del Mundo de Corea-Japón. En Washington fue caída de los celestes pese al gol del “Loco” Sebastián Abreu.

ESTADOS UNIDOS El rival celeste es el vicecampeón golpeado de la Copa de Oro de la Concacaf



Los últimos dos partidos jugados por la selección de Estados Unidos marcan el mismo rival: México. El primero por la final de la Copa de Oro de la Concacaf que el “Tri” ganó 1-0 y el segundo la revancha jugada el viernes pasado en un amistoso, con una aplastante goleada 3-0.



La selección dirigida actualmente por Gregg Berhalter ganó los cinco partidos anteriores de la Copa Oro, y así llegó a la final, pero no pudo en los últimos tres amistosos de preparación: 1-1 con Chile, 0-1 con Jamaica y 0-3 con Venezuela. Ya en el torneo continental venció a Guyana, Trinidad y Tobago, Panamá, Curaçao y Jamaica para alcanzar la final.

Incluso del plantel que salió vicecampeón de la copa de la Concacaf, Estados Unidos no contará para el partido de esta noche con varias de sus figuras, entre ellas el referente futbolístico que juega en el Chelsea inglés, Christian Pulisic.

El golero Zack Steffen, que jugó la mayor parte del torneo, fue dejado libre para que retorne a su club, el Fortuna Düsseldorf de la Bundesliga. Lo mismo sucedió con otros seis jugadores, entre ellos Weston McKennie para volver al Schalke 04. El joven talento Pulisic, que a sus 20 años juega en Chelsea, fue fichado desde Borussia Dortmund por 64 millones de euros hace un año. Tampoco estarán John Brooks del Wolfsburgo alemán, Sean Johnson de New York City de la MLS y Alfredo Morales del Düsseldorf.

Tampoco fueron convocados dos de los históricos de la selección como Michael Bradley, tercero en presencias (150, a 16 del récord) de 32 años y Jozy Altidore de 29 años, tercero en goles (42, a 15 del récord). Tyler Boyd del Besiktas de Turquía aparece como la figura para hoy.