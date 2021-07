"Uruguay es una espinita que tenemos", dijo el presidente de la Federación Colombiana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ramón Jesurún Franco, de 68 años, es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde 2015, aunque anteriormente fue vicepresidente durante muchos años. Le comentó a Ovación que fue un acierto hacer la Copa América en Brasil y habló del duelo con Uruguay por los cuartos de final del certamen.

-¿Cómo cataloga el desarrollo de esta Copa América después de todos los inconvenientes que hubo para realizarla?

-Lo primero, destacar que es muy loable la persistencia de Conmebol en hacer posible que se pudiera jugar la Copa América con todas las vicisitudes y los problemas que teníamos en cada uno de los países de Sudamérica, pues, salimos adelante. Hoy puedo decir que fue un completo acierto, que fue una gran decisión el poder hacerlo. Ya estamos en las puertas de los cuartos de final, con cuatro partidos excelentes que se vienen.

-La Copa América se iba a disputar inicialmente en Argentina y Colombia, a usted, como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿Qué sensación le quedó de que finalmente su país no haya podido recibir este certamen?

-Debo reconocer un profundo dolor y una gran frustración porque veníamos trabajando y teníamos un gran entusiasmo de poder entregarle a nuestros países vecinos de Sudamérica la organización. Desafortunadamente, por los problemas que todos conocemos, no se pudo, tampoco lo pudo hacer la República Argentina. Finalmente nos tendió la mano, y es algo que tenemos que agradecer mucho, Brasil. Aquí estamos gracias a su infraestructura. La organización en términos generales ha sido perfecta.

El objetivo más importante era que nuestras selecciones pudieran estar algunas semanas trabajando juntos; nosotros hoy tenemos una responsabilidad, yo diría que casi que política, y es que tenemos que volver a reconquistar el mundo en Sudamérica, tenemos que volver a ser protagonistas y estar en finales de la Copa Mundial. Y este tipo de eventos, ante la cercanía que tiene Catar, y con la paradoja clara que todavía no estamos ni en la mitad de las Eliminatorias, y el Mundial está a menos de un año y medio, es importante que nuestros seleccionados, los clasificados, lleguen con muy buen ritmo a ese torneo.

-¿Qué opinión le merece esas comparaciones que se han dado en los últimos días entre el nivel de la Copa América con el de la Eurocopa?

-A ver... Yo creo que no es uno ni lo otro, yo vi partidos muy flojos en la Eurocopa y es normal en la primera fase, porque los equipos están engranando, apenas están ajustándose; ya cuando arrancan los cuartos de final, después de que cada equipo lleva tres partidos, es obvio que el nivel va a mejorar, como va a mejorar a partir de este viernes la Copa América con los cuartos de final. Nosotros por ser 10 equipos no tenemos octavos, vamos directamente a cuartos, y van a ver que de esos cuatro partidos la gran mayoría van a ser un gran espectáculo, como lo fueron en el inicio de los octavos de final los de la Eurocopa.

-¿Qué piensa respecto a la designación del Estadio Centenario para la disputa de las finales de la Copa Libertadores y de la Sudamericana?

-Creo que muy merecido. Fue algo que no ameritó la más mínima discusión dentro del congreso de la Conmebol, fue por unanimidad aceptado y además con el antecedente de que serán los dos torneos juntos. Disfrutaremos Montevideo, se ve que van a realizar unos importantes arreglos en el Estadio Centenario, un estadio mítico, un estadio que pues, que todos los del fútbol cuando éramos niños queríamos conocer algún día y cuando tuvimos la fortuna de poder hacerlo lo disfrutamos mucho.

-¿Cómo ve el partido del sábado de Uruguay - Colombia?

-Bravo para ambos. La verdad es que son equipos que tienen un nivel muy parecido aunque no jueguen igual. Cualquiera de los dos puede ganar. Hace pocos meses Uruguay nos superó en Barranquilla, nos ganó con un marcador holgado y es una espinita que tenemos, pero a Uruguay lo vi contra Paraguay y me parece un equipo fantástico. Si bien todo el mundo da a Brasil como campeón de la Copa, yo creo que de los ocho hay varios que tienen posibilidades, yo no diría de dar una sorpresa, pero sí de decir ‘no está tan claro para Brasil y para Argentina’. Hay equipos como los nuestros que pueden pensar en ser campeones.

-¿Qué análisis hace de Rueda al frente de la selección?

-Reinaldo arrancó los trabajos en enero, por eso para nosotros ha sido de mucho beneficio la Copa, por la oportunidad para que el profesor esté con los muchachos mucho tiempo. Los jugadores son los mismos, de repente hay un cambio de mentalidad, una oxigenación, un refresco para la selección. Debo reconocer que Queiroz era un excelente entrenador, desafortunadamente hubo un par de resultados que fueron bruscos y eso conllevó a los cambios.