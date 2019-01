Uruguay dominó, perdió por un penal que no fue y por su propia impericia para definir

Fue una injusticia por donde se lo mire el inicio con derrota de Uruguay. Cayó 1-0 con Perú a causa de un gol que provino de un penal mal sancionado y sin merecerlo, porque la Celeste jugó un buen partido. Tuvo la pelota, llegó en bloque, mostró dinámica y voluntad, pero en el fútbol se precisan goles. Y fue lo que justo le faltó.



Incluso fue una injusticia que el protagonista de la jugada que definió el partido fuera Maximiliano Araújo, porque fue el mejor futbolista celeste, con un ir y venir constante que lo transformó en una de las armas ofensivas de Uruguay.



El partido fue injusto también con Darwin Núñez, que tuvo un buen desempeño generando espacios, peleando cada balón, siendo solidario, ganando por arriba y buscando siempre el gol, pero que dilapidó tres clarísimas chances en los últimos dos minutos de juego. Pero vayamos por partes analizando qué pasó.

Rendimiento.

Uruguay jugó bien y punto. No se puede juzgar el rendimiento de un equipo por el resultado cosechado. Fue un equipo ordenado para atacar y para defender. Cuando no tuvo la pelota tiró una presión alta que obligó a que el rival no saliera con comodidad, arrinconó a Perú en los primeros 15 minutos porque ganó las segundas pelotas, hubo gran movilidad en tres cuartos de cancha y nunca quedó expuesto al contraataque porque los volantes hicieron una muy buena tarea de relevos en el retroceso. A eso se le debe sumar que los centrales fueron firmes en los mano a mano y los laterales anticiparon constantemente.



La Celeste debió haberse puesto en ventaja dentro de los primeros 15’, pero no lo hizo, eso le quitó bríos y le permitió a Perú empezar a acomodarse, hasta que logró salir del asedio e incluso sobre el final del primer tiempo se lanzó al ataque y estrelló un tiro libre en el travesaño.

El penal.

El partido se termina definiendo por un penal que no existió. Sí hubo falta de Araújo a López (lo tomó de la camiseta), pero fue afuera del área. El línea lo vio adentro, se lo señaló al árbitro y éste pitó. Nadie en Uruguay protestó y Pacheco, que había ingresado para el complemento, puso el 1-0.

La reacción.

Uruguay fue y fue por el empate. Fabián Coito mandó a la cancha a Schiappacasse, Sanabria y Dávila, inclinó la cancha hacia el arco peruano y machacó, pero no logró inflar la red. Esa ineficacia ofensiva fue, en definitiva, la razón de la derrota.



Perú tuvo sus méritos, claramente; el principal fue haber tenido paciencia para esperar su momento, pero no mereció ganar. Lo hizo, empezó bien el Sudamericano y ya complicó a Uruguay.



URUGUAY 0-PERÚ 1

Fecha 1 - Grupo B



Estadio: Fiscal de Talca.

Hora: 19.30.

TV: VTV y Vera TV.

Árbitro: Nicolás Gallo (Colombia)



Uruguay: R. Rodríguez; E. Busquets, B. Méndez, S. Cáceres, M. Araújo; E. Gómez, R. Zalazar (65' A. Dávila), N. Acevedo, M. Barrios (57' J. M. Sanabria); D. Núñez y F. Batista (57' N. Schiappacasse). DT: Fabián Coito.



Perú: E. Franco; R. Rojas, B. Velarde, J. Huerto, D. Caro; A. Tandazo, J. Pretell (79' J. Concha), M. Távara (70' J. Bilbao), M. López; O. Mora (46' F. Pacheco) y S. González. DT: Daniel Ahmed.

GOLES

0-1. Pacheco (52') de penal.

Amarillas: Batista y Busquets (U). Pretell y Távara (P).