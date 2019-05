Uruguay define su futuro frente a Nueva Zelanda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección Sub 20 jugará hoy (13 horas de Uruguay) en el Widzew Stadium de Lodz frente a Nueva Zelanda en su tercer partido del Mundial que se viene desarrollando en Polonia. Y lo hace con la tranquilidad de estar ya clasificado a los octavos de final del certamen.



Nueva Zelanda ganó sus dos primeros partidos al igual que Uruguay y en el encuentro de hoy está en juego el primer lugar del grupo. Pero un empate favorecerá a los “Kiwis”, que tienen una mejor diferencia de goles.

Lo que suceda hoy en Lodz es importante además para saber quiénes pueden ser los rivales de los juveniles celestes en el cruce de octavos. Y lo más probable es que ambos sean sudamericanos. Si Uruguay termina primero en el grupo C es muy posible que se cruce con Ecuador, aunque también podría tener que enfrentarse al local, Polonia, a Portugal o a Corea del Sur. En cambio, si termina segundo se cruzará con Colombia.



En este último caso, en el que termine segundo, se quedará en Lodz, lo que no deja de ser bueno porque no deberá realizar un viaje cansador de cinco horas en ómnibus para volver a Lublin, donde jugó el segundo partido.

De todas maneras, en el bunker celeste nadie piensa en los futuros rivales. Están todos concentrados de cara al partido de hoy ante Nueva Zelanda y tienen el convencimiento de que para salir campeones deben ganarle a todos los rivales que les toquen.



El técnico Gustavo Ferreyra no ha confirmado aún la oncena con la que enfrentará a los neozelandeses, pero seguramente será un equipo alternativo. La idea del entrenador es darle descanso a algunos de los futbolistas que jugaron los dos primeros partidos para recuperarlos. Nos fueron pocos los que terminaron muy cansados e incluso algunos sentidos el partido frente a Honduras.



Tal fue el caso de Sebastián Cáceres, que salió dolorido en un tobillo. Fue el tercer zaguero lesionado en tres juego. También terminó lesionado Santiago Rodríguez.



Cabe recordar que si bien los celestes vencieron 2 a 0 a los hondureños con goles de Nicolás Acevedo y Nicolás Schiappacasse, no pudieron desplegar el buen juego del debut ante Noruega. Los centroamericanos les cortaron los circuitos de juego, las bandas y marcaron muy bien a Brian Rodríguez, que había sido clave en el primer juego.