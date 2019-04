El Uruguay de la gente: los 18 que deben ir a los Panamericanos según los lectores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde la mañana del viernes 26, los lectores de Ovación estuvieron votando para seleccionar a los 18 futbolistas que deberían representar a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se disputará entre el 28 de julio y el 10 de agosto.

Es importante recordar que para seleccionar a los 44 futbolistas que podían ser votados se utilizaron los criterios del proceso de selecciones nacionales y el antecedente de los Juegos Panamericanos de 2015: futbolistas sub 22 que pasaron por las juveniles de Uruguay, con una base importante en la sub 20 de ese momento, y jugadores que no lo hicieron pero tenían un rendimiento destacado en el torneo local.



En la votación, los lectores puedan votar a favor o en contra de los futbolistas, generando saldos positivos o negativos. Para cada posición se recibieron entre 6.300 y 6.600 votos.



La lista está dividida de la misma forma que como hizo Fabián Coito en 2015: dos goleros, seis defensas (cuatro zaguero y dos laterales), siete volantes y tres delanteros, integrando a los jugadores con mejor saldo en esas posiciones.

Goleros

Para los lectores, los encargados de custodiar el arco son el titular y el suplente de Wanderers: Ignacio De Arruabarrena y el sub 20 Mauro Silveira. El primero tiene un saldo de +1.391 y el segundo de +214. Atrás quedaron Juan Tinaglini (+181) y Nahuel Suárez (-1).

Defensas

Los cuatro zagueros mejor puntuados son Sebastián Cáceres de Liverpool (+1.125), Mathías Laborda de Nacional (+637), Emanuel Gularte de Progreso, cedido por Wanderers (+548) y Joaquín Varela de Fënix (+333). Todos integran o integraron selecciones juveniles.



Los dos laterales mejor votados fueron el zurdo Matías Viña de Nacional (+1.189) y el diestro Ezequiel Busquets de Peñarol (+933). Ambos con pasado o presente en las selecciones juveniles.

Volantes

Es el sector en el que había más jugadores para votar y también el que tiene más futbolistas. Los siete volantes mejor puntuados fueron Leo Fernández de Fénix (+1.071), Agustín Canobbio de Peñarol (+627), Gabriel Neves de Nacional (+625), Facundo Waller de Plaza Colonia (+384), Nicolás Acevedo de Liverpool (+220), Santiago Viera de Cerro, cedido por Liverpool (+95) y Manuel Ugarte de Fénix (+71).



Neves y Ugarte son los únicos que no han jugado un Sudamericano o Mundial juvenil, aunque el albivioleta entrena actualmente con la celeste de Gustavo Ferreyra de cara a la Copa del Mundo sub 20 de Polonia.

Delanteros

A priori, el Uruguay de los lectores sería un equipo sin centrodelanteros. Los tres mejor puntuados son Santiago Rodríguez de Nacional (+474), Brian Rodríguez de Peñarol (+437) y Leandro Suhr de Plaza Colonia (+304).



Los Rodríguez tienen pasado en sub 17 y entrenan con la sub 20 actual, el coloniense es el único que no estuvo en selecciones juveniles.



El primer 9 puro que aparece es el "Colo" Juan Ignacio Ramírez de Liverpool en el puesto número 7, con un saldo de +55.

La lista de los lectores

1. Ignacio De Arruabarrena (Wanderers)

2. Sebastián Cáceres (Liverpool)

3. Matías Viña (Nacional)

4. Ezequiel Busquets (Peñarol)

5. Gabriel Neves (Nacional)

6. Mathías Laborda (Nacional)

7. Santiago Rodríguez (Nacional)

8. Agustín Canobbio (Peñarol)

9. Brian Rodríguez (Peñarol)

10. Leo Fernández (Fénix)

11. Leandro Suhr (Plaza Colonia)

12. Mauro Silveira (Wanderers)

13. Emanuel Gularte (Progreso)

14. Joaquín Varela (Fénix)

15. Facundo Waller (Plaza Colonia)

16. Nicolás Acevedo (Liverpool)

17. Santiago Viera (Cerro)

18. Manuel Ugarte (Fénix)