Uruguay tiene confirmadas las bajas de Cavani y Suárez; Godín aún no

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya no tendrá a sus dos principales figuras para la visita a Estados Unidos, donde jugará dos amistosos contra Costa Rica y la selección local en septiembre. Luis Suárez y Edinson Cavani tendrán unas semanas más de recuperación de sus respectivas lesiones. Quien aún no está totalmente descartado es Diego Godín.

El Dr. Alberto Pan, médico jefe de la sanidad de la Celeste, dialogó con Último al Arco de Sport 890.

bajas Las lesiones de Luis Suárez y Edinson Cavani.

"Nosotros incluso no hemos hecho una información oficial porque ya lo hicieron las respectivas instituciones con mucho tiempo de antelación. Está todo muy claro, lo publicado es correcto".

"Suárez tiene una lesión de pantorrilla, es un desgarro pequeño de un músculo de la cara posterior de la pierna, el sóleo, como tal cual se ha planteado. Le demandaría unas tres o cuatro semanas de recuperación" .

"Cavani lo que se puede ampliar un poco de lo informado, no es una lesión de la articulación de la cadera como desde Francia habían manejado. Es una lesión muscular de un músculo profundo de la ingle que es el psoas. También está en condiciones, en cuanto a tiempo de evolución probable, similar a la de Luis, entre tres y cuatro semanas para reintegrarse a la actividad oficial, para comenzar a trabajar más precozmente y de forma progresiva".

RAZONES ¿Por qué los jugadores se lesionan al finalizar la pretemporada?

"Los dos momentos de mayor fragilidad son el inicio de la temporada, donde se comienzan a hacer esfuerzos mayores, y muchas veces el fin de temporada cuando los jugadores llevan una carga trascendente, sobre todo los que militan en equipos que compiten al alto nivel y participan en competencias de copa, liga e internacionalmente, tienen una seguidilla mayor a la que tenemos nosotros (en el fútbol uruguayo)".

EN DUDA La lesión de Diego Godín; aún no está descartado.

"Diego (Godín) hizo una lesión muscular de recto anterior del cuádriceps. Está en este momento en la tercera semana de evolución. Hoy hizo su primer trabajo grupal, aunque diferenciado. Ahora nos vamos a comunicar a ver cómo anduvo. Hasta ayer (lunes) trabajó de forma diferencial, personalizada con profes y fisioterapeuta. Es decir que esta semana comienza con un trabajo grupal, a partir de la tolerancia que tenga se va a ir integrando de forma progresiva. Desde este momento no podemos determinar su momento de reingreso a la competencia".

"Antes de la convocatoria hacemos una puesta a punto de la situación, eso después se habla y se define a partir de los datos del momento la participación o no. Diego no ha sido dado de baja desde su club, sí es cierto que está muy comprometida pero no queremos adelantarnos a una decisión de la hora de la convocatoria".

Lesionados Gastón Pereiro, Martín Cáceres y Jonathan Urretaviscaya.

"(Pereiro) hizo una fractura de clavícula que habitualmente tratamos en forma ortopédica. En el caso de la fractura de Gastón fue compleja, en tres fragmentos, y desde la sanidad de su club definieron por indicar un tratamiento de reducción quirúrgica con fijación de placa y tornillo. Ha tenido una muy buena evolución, pero recién ha tenido dos semanas de este tratamiento quirúrgico. Cuando llega a la etapa de consolidación puede hacer una actividad de fútbol, de confrontación; mientras tanto son todas actividades físicas sin contacto. Se calcula un mes más con trabajo diferenciado".

"(Urretaviscaya) está en una etapa de cuidado. Está trabajando con intensidad, de acuerdo a su situación física deportiva. No está definido el momento exacto del acta. Desde el punto de vista anatómico está resuelto el problema, pero hay que recordar que fueron muchos meses de inactividad competitiva. En la etapa final estuvo con molestias, entonces hubo que hacer una planificación más conservadora. Pero está bien".

"Martín (Cáceres) está bien. Está en nuestro país. Ha estado en salud durante mucho tiempo y con continuidad también, lo que lo deja habilitado para la participación".