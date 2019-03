Uruguay le ganó a Colombia y quedó muy bien parado de cara al hexagonal final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de vencer a Argentina y de empatarle cerca del final a Brasil, la Sub 17 de Uruguay le dio vuelta el partido a Colombia y la venció 2-1 en un resultado que dejo a los celestes virtualmente clasificados al hexagonal final.



La tardecita no empezó bien para la selección que dirige Alejandro Garay porque una falta del arquero Lukas González permitió que a través de un penal anotado por Andrés Arroyo los cafeteros se pusieran en ventaja 1-0.



Pero Uruguay no se puso nervioso con el gol en contra y Juan Manuel Gutiérrez empezó a hacer estragos con su velocidad. Fue así que ya a los 14 llegó el empate de Alexander Machado con un toque corto ante la pasividad del guardameta Miguel Sánchez.



Uruguay plasmó su superioridad en el campo de juego con un gol de Santiago Cartagena al minuto 37. Sí, curiosamente, el jugador de Nacional tiene el apellido de una ciudades más representativas de Colombia.



En el complemento Uruguay tuvo que cambiar el arquero por lesión (entró Ignacio Suárez), Colombia adelantó las líneas pero no logró empatar el partido, pese a que Dylan Borrero estrelló un tiro en el palo.



Esta selección de Garay ilusiona, pero aún queda mucho recorrido por transitar.