Uruguay va al ataque con Edinson Cavani y...

Uruguay tiene una Selección fuerte. De esas que genera preocupación en el adversario. Su poderío es real, por lo que perfectamente se le debe considerar un equipo con serias aspiraciones de llegar a Catar 2022. Y eso es así aunque se vaya deslizando la sensación de que el destino empieza a ponerle palos grandes en la rueda con las lesiones de importantes futbolistas.

No da para entrar en un ciclo negativo antes de comenzar a jugar, pero es auténtico que se pierde brío deportivo cuando en la cancha no va estar Luis Suárez y cuando un sustituto natural, Maximiliano Gómez, también dice ausente por culpa de una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Eso sí, no hay lugar para sembrar el pánico ni para creer que este panorama lo pone en apuros al maestro Óscar Tabárez, porque ni siquiera existía la certeza absoluta de que “Maxi” iba a heredar el lugar que para el comienzo de las Eliminatorias dejó libre “Lucho”.

Quizás eso no hubiese ocurrido porque la lista de aspirantes incluye a varios futbolistas con destaque internacional y porque también dependerá en gran medida de la figura que termine armando el entrenador para las dos primeras contiendas.

Lo que sí es evidente es que hay un candidato menos para descrifrar quién puede ser el socio de Edinson Cavani en la ofensiva uruguaya.

Bajo el juego periodístico, los que tienen chance son:

Jonathan Rodríguez en la Copa América 2015. Foto: archivo El País.

1 Jonathan Rodríguez

JEl ‘Cabecita’ Rodríguez sería un gran socio para el “Matador” Cavani, y no solo para actuar en condición de visitante por su velocidad. Considerarlo exclusivamente por ese atributo es no tener en cuenta su capacidad de definición, la profundidad que le puede otorgar a la ofensiva por la forma en la que ataca los espacios y, también, el crecimiento que ha tenido en el juego asociado. El exfutbolista de Peñarol se luce en el goleo y también en las asistencias. Por algo en México dicen que está viviendo su mejor torneo desde que llegó al fútbol azteca y la valoración la dan los periodistas y la propia afición, porque lo eligieron el jugador del mes en Cruz Azul. Es el máximo anotador de la “Máquina cementera”, con ocho goles en ocho jornadas y por ello lo señalan como la gran figura para lograr la conquista del título.

Brian Rodríguez desbordando con la Celeste. Foto: AFP

2 Brian Rodríguez

El maestro está explotando su velocidad y lo coloca por afuera en el mediocampo. De esa manera, se asegura un juego de ataque con amplitud, desborde y buenas habilitaciones para los delanteros. Pero perfectamente Brian puede unirse a Cavani como otro punta y fortalece ese análisis el hecho de que se trata de un atacante que tiene lo más importante de todo: gol. Su dribbling puede ser de gran ayuda para agrupar rivales cerca suyo y que se liberen espacios para Cavani.

Giorgian de Arrascaeta en acción frente a Perú. Foto: Gerardo Pérez.

3 Giorgian De Arrascaeta

Si Tabárez resuelve que lo mejor es no imitar lo que se hace cuando Suárez y Cavani están juntos en el ataque uruguayo, el ingreso del “Cocho” parece ser el más apropiado para que el juego ofensivo de Uruguay no pierda gol y gane en distribución y ataque de los espacios. Nadie del plantel actual de la Celeste supera a De Arrascaeta en el juego del toque de primera. Además de eso, tiene la visión y precisión adecuada para utilizar con acierto a los jugadores que se moverán por afuera y al propio punta. No puede ignorarse otro hecho, con él en la cancha se gana en pegada para las jugadas de pelota quieta. De Arrascaeta, por otra parte, podría sin problemas pelearle el lugar en el once a un Maxi Gómez sin problemas físicos.

Cristhian Stuani en su función de centrodelantero con Uruguay. Foto: @Uruguay

4 Cristhian Stuani

Es de los jugadores que cuenta con el gran respaldo de Tabárez y su momento deportivo en España defienden a capa y espada esa postura, porque el “Matador de Tala” está viviendo una gran campaña deportiva en Girona. Por otra parte, es un hecho que transmite confianza al equipo porque goza del reconocimiento de sus compañeros, quienes lo consideran un “gran goleador”. Ese hecho suma. Al igual que otro que termina siendo de enorme importancia para uno de los rubros en los que Uruguay se hace fuerte: el juego aéreo. Su cabezazo es temible.

Darwin Núñez en su debut goleador con la Celeste. Foto: @Uruguay

5 Darwin Núñez

Tiene características futbolísticas que le han permitido ganarse la consideración del entrenador de la Selección. Su explosión y fortaleza física le permiten fabricarse el espacio para quedar en la mejor posición de ataque. Cuando arremete hacia el área rival por lo general termina arrastrando a varios jugadores rivales en su búsqueda, lo que podría ser de enorme contribución para Cavani. En ese caso, dependerá también del papel que termine asumiendo Darwin, porque si resuelve asistir después de generar el descontrol en la marca fortalece su papel en el equipo.

Nicolás De la Cruz en la selección juvenil Sub 20.

6 Nicolás De la Cruz

No ha aparecido en las nóminas de Tabárez, pero perfectamente podría ser llamado ante la situación deportiva que se genera. No se presenta como el jugador ideal para asociarse a “Edi”, pero quizás sí la solución para el caso de que el entrenador resolviese volcar a Brian Rodríguez unos metros más arriba. De la Cruz podría ocupar el lugar que, en ese caso, dejaría el actual futbolista de Los Ángeles FC. “Nico” es rápido, habilidoso, muy técnico y supo acoplar a sus virtudes el sacrificio para colaborar en las transiciones defensivas. Se trata de otro futbolista muy completo, porque tiene gol y muy buena pegada, que perfectamente podría dar una gran mano.

Gastón Pereiro en Uruguay vs. Tailandia. Foto: AUF.

7 Gastón Pereiro

Actualmente no parece ser uno de los futbolistas que corra con mayores posibilidades, pero tampoco puede desconocerse que ha jugado como mediapunta en la Selección uruguaya y que, además, convirtió goles en la China Cup. Vale destacar que aquella Celeste tuvo a Pereiro y a Stuani juntos en la función ofensiva. Lo otro que también es relevante para poder entregarle alguna chance es que ahora está compitiendo, porque tras salir del PSV holandés ha logrado minutos en el Cagliari italiano. En el último cotejo, por ejemplo, anotó un gol. Gastón es hábil y tiene mucha técnica en su zurda, pero precisa que le den el balón para que trascienda. Contribuye menos en la recuperación del mismo.

Aquí están las alternativas para solucionar la doble baja que Uruguay sufrió en su línea ofensiva por culpa de las lesiones. Características para elegir sobran, lo que avala el hecho de que el plantel de la Celeste ha ganado en calidad y que, aunque la ausencia de “Lucho” y “Maxi” son de gran importancia, no da para ser pesimistas.