Uruguay, Argentina y Paraguay la pelean hasta el final

A pesar de los problemas internos de los tres países y de la confirmación de las candidaturas de tres poderosos como España, Inglaterra y China; Uruguay, Argentina y Paraguay no evalúan bajarse de la candidatura para el mundial de 2030.

El miércoles España se sumó a las candidaturas de Inglaterra, China y Marruecos para organizar el Mundial de 2030. Si antes de que esto sucediera, ya parecía una empresa harto difícil, con la aparición de España, la situación empeoró. Y hoy son pocos los que creen, por estos lares, que la empresa podrá tener un final feliz. No es el caso, sin embargo, del director de la Secretaría Nacional del Deporte, Fernando Cáceres.

Es que a pesar de tener a tres poderosos del mundo enfrente, Uruguay, Argentina y Paraguay no piensan bajarse de la candidatura. Pero entienden que en este momento es conveniente abrir un compás de espera. “Nuestros países no pasan por un buen momento, es una realidad. Nosotros tenemos el problema de la intervención de la AUF, Argentina está sumida en una gran crisis y Paraguay acaba de nombrar a una nueva Ministra de Deportes con quien aún no nos hemos contactado. Por eso creemos que lo mejor es abrir un compás de espera hasta que se aclaren algunas situaciones”, dijo Cáceres.

El mismo sería de por lo menos 10 días. Probablemente, a fines del presente mes o a principios de octubre se retomen las reuniones para evaluar la situación. De todas maneras, Cáceres aseguró que la idea es seguir adelante con la candidatura.

“Sabemos que tenemos como rivales a los más poderosos del mundo. Pero no va a haber un cambio de postura. La candidatura se va a ratificar. Estamos convencidos que más allá del resultado final, el proceso de presentación de la candidatura nos beneficiará. Nos posiciona y nos abre puertas en diferentes ámbitos internacionales. Estoy convencido que la candidatura es buena en sí misma”, señaló Cáceres.

Por otra parte, por más que el secretario del Deporte es consciente de que la intervención de la FIFA a la AUF puede influir negativamente, también sabe que al máximo organismo del fútbol mundial le conviene que se presenten varias candidaturas.

“Todo influye, pero FIFA alienta a todas las candidaturas para que haya puja. Y las mira a todas con simpatía, a nosotros también”, añadió, quien aseguró que mantiene el mismo optimismo de cuando surgió la idea.

“Yo soy optimista. Creo que tenemos posibilidades y cuando volvamos a reunirnos, seguramente decidiremos seguir trabajando e incluso hacerlo con más firmeza”, finalizó el director.

Ha corrido mucha agua bajo el puente.

Sin reunión formal. La Secretaría Nacional del Deporte no ha mantenido ninguna reunión formal con Pedro Bordaberry ni ningún otro integrante de la Comisión Normalizadora de la AUF. Salvo algún encuentro casual o informal.

Copa de campeones. Uruguay está dispuesto a celebrar los 100 años del primer mundial, sea elegido o no para el Mundial 2030. Una de las posibilidades era organizar una copa de campeones del mundo. Pero no está confirmado.

Suárez y Messi. En septiembre pasado, Luis Suárez y Lio Messi posaron en la cancha del estadio Centenario con las camisetas 20 y 30 brindando un mensaje de apoyo hacia la candidatura para el Mundial 2030.