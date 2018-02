Urretaviscaya: "Para pensar en Rusia tengo que pensar primero en el Monterrey"

Urretaviscaya fue citado por primera vez a la selección en marzo de 2017 y también formó parte de los convocados por Uruguay para los amistosos contra Polonia y Austria que se jugaron el 10 y el 14 de noviembre.



"Para pensar en la Copa (Del Mundo), primero tengo que pensar en mi club", dijo el delantero en conferencia de prensa.



"Pero también jugar los 90 minutos no me garantiza ir al Mundial, a mi lo que me garantiza ir al Mundial es estar concentrado en mi trabajo y tratar de hacer las cosas bien", añadió.



Urretaviscaya dijo que el cuerpo técnico de la selección, que lidera el técnico Oscar Washintong Tabárez, "ya me conoce y ya sabe lo que doy, estando a disposición del club y haciéndolo de la mejor manera seguramente tendré mi posibilidad".



El delantero junto con el volante Carlos Sánchez, su compañero en el Monterrey, son los únicos jugadores de la selección uruguaya que militan en el fútbol mexicano.