Las urgencias de Nacional de cara a las finales por el Uruguayo

Si hay una ventaja que tiene Nacional de cara a la primera final del Campeonato Uruguayo del próximo domingo, esa es la posibilidad de trabajar durante toda la semana. Es que su rival, Rentistas o Liverpool, recién desde el jueves podrán poner la mira de lleno en ese partido, ya que este miércoles, a las 20:00, disputarán la semifinal en el Estadio Centenario.

Estos días de entrenamiento vienen como anillo al dedo para un Nacional que pudo tener muy pocos entrenamientos con Martín Ligüera, pero que ya jugó dos partidos oficiales: el 1-2 frente a Boston River y el 2-1 contra Deportivo Maldonado.

By Edward Piñón

El plantel tuvo libre ayer y hoy regresará a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. Ligüera cambió mucho el equipo de un partido a otro, por lo que el primer objetivo del DT será encontrar la mejor oncena para la definición. La misma será a dos partidos; en caso de existir igualdad habrá alargue, y de persistir el empate, será hora de los penales.

Renzo Orihuela podrá estar a la orden de Ligüera tras cumplir el partido de suspensión, volverá Armando Méndez y la principal interrogante pasará por determinar quiénes serán los encargados de jugar en la mitad de la cancha, donde el técnico viene metiendo mano. Quién sea el adversario también influirá en la decisión de Ligüera.

A CINCO TOQUES

Las urgencias tricolores

Encontrar la mejor oncena

Es el objetivo que tiene en pocos días el cuerpo técnico de Ligüera. Hay jugadores que están por debajo de su mejor nivel.



Controlar los nervios

Nacional se mostró nervioso y ansioso en los primeros minutos contra Deportivo Maldonado. Es un equipo joven, pero debe saber sobreponerse a la presión que ya de por sí tiene el hecho de jugar una final en Nacional.



Solvencia defensiva

En los últimos partidos, Nacional dejó la sensación que es fácil hacerle un gol. Sus defensas deben mejorar el rendimiento.



Mejorar la precisión

Los tricolores están siendo imprecisos en el manejo de la pelota, particularmente sus volantes centrales. Es un aspecto en el que Nacional debe trabajar para no fallar tanto en la entrega del balón.



Laterales con confianza

Los laterales han sido el talón de Aquiles de Nacional. No van al ataque y no están seguros. Están sin confianza y se nota.