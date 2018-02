Rampla tuvo dos errores que le pasaron factura

Rampla Juniors cometió errores importantes que no se pueden tener a nivel internacional, más allá de que el rival que tenga en frente no sea de renombre a nivel continental.



Así, los rojiverdes se quedaron con una sensación agridulce por el debut histórico en la Copa Sudamericana, pero con una derrota 2-0 que complica el pasaje a la segunda fase del certamen.



Los dirigidos por Luis López empezaron bien el partido. El “Ronco” planteó un 4-5-1 con Julián Lalinde como único delantero y un equipo similar al que colocó el sábado en el Parque Viera contra Nacional, pero ahora con las presencias de Jhony Galli y Diego Benítez en el mediocampo.



A los 6’ Lalinde le pasó de taco la pelota a Benítez, que remató y el balón se fue rozando el palo izquierdo.



En la primera llegada a fondo del equipo local, que jugó en una cancha que no es habitual ya que la Conmebol no le autorizó a jugar en su estadio, Universidad Técnica de Cajamarca marcó el primer gol del encuentro.



La jugada empezó por la izquierda del ataque y derivó a la derecha, pero un muy mal cálculo del lateral Fabián Píriz dejó solo a Ponce, que definió bien, cruzado, para dejar sin asunto a Rodrigo Odriozola.



Aún así, los rojiverdes no se quedaron. En una jugada prepara de córner (lanzado por Hugo Dorrego), Píriz dejó solo a Gabriel De León, que de forma insólita malogró el tanto tirando la pelota afuera.



Ya en el complemento, Rampla fue a buscar el empate y un gol que le permitiera viajar a Montevideo con más aire para el partido de vuelta.



Fue así que la visita presionó bien en la salida y Lalinde definió afuera, cuando un zaguero ahogó el remate.



Pero, quizás en el mejor momento de Rampla, Benítez se fue expulsado por doble amarilla, por querer anotar un gol con la mano, en una acción que el árbitro percibió.



Desde ese momento Rampla se quedó y en otra falla defensiva recibió el golpe de gracia por intermedio del zaguero Cardoza. Un centro medido de Millán hizo que tres futbolistas de Rampla saltaran con el mismo jugador y quedara solo el defensa de Cajamarca para tener todo el tiempo de mundo y definir fuerte ante la rápida salida de Odriozola.



En el final el partido se hizo muy desordenado. Con actitud Rampla salió a buscar el descuento y estuvo cerca con una jugada de Juan Ignacio Panzariello que tiró a las manos del arquero Carvallo.



Rampla pagó caro sus errores ante un equipo que recibió demasiado premio. Aún así, la llave está abierta.