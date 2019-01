El United de Solskjaer sigue imparable: ante Arsenal sumó ocho

El Manchester United se impuso por 3 a 1 en el campo del Arsenal, este viernes en la apertura de la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, con lo que se clasificó para los octavos de final del torneo.



El chileno Alexis Sánchez (minuto 31) consiguió el primer gol del partido contra su anterior equipo y poco después llegó el segundo del United, obra de Jesse Lingard (33).



El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (43) acortó para el Arsenal antes del descanso, pero en la recta final el francés Anthony Martial (82) puso la sentencia definitiva en el Emirates Stadium de Londres.

La noche de pesadilla para el Arsenal fue completa con la lesión de su defensa y capitán Laurent Koscielny, que fue sustituido tras dañarse la mandíbula en una acción con el belga Romelu Lukaku, que le golpeó con uno de sus pies en el rostro cuando intentaba recuperar el equilibrio.



El francés de 33 años había regresado a la competición a mediados de diciembre, después de haber sido operado en un tendón de Aquiles en mayo, motivo por el cual no estuvo con su selección en el Mundial ganado por los Bleus en Rusia.

El presente del Manchester con Solskjaer

Contra Arsenal fue el octavo triunfo del United desde la salida de José Mourinho: 5-1 vs. Cardiff, 3-1 vs. Huddersfield, 4-1 vs. Bournemouth, 2-0 vs. Newcastle, 2-0 vs. Reading (FA Cup), 1-0 vs. Tottenham, 2-1 vs. Brighton.



Antes del partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra PSG, el 12 de febrero en Old Trafford, afrontará tres partidos por Premier: Brunley, Leicester y Fulham. Luego del choque ante los franceses, jugará el clásico de inglaterra contra Liverpool (en el duelo de la primera ronda fue el resultado 3-1 que derivó en la caída de "Mou").