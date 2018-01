El único héroe en este lío

- Esteban Conde (5): No tuvo nada que hacer en el primer gol, estuvo cerca de tapar el penal y apareció en un par de oportunidades para evitar otro gol aurinegro.



- Matías Zunino (6): Fue de los que más intentó a la hora de volcarse al ataque y aunque no tuvo mucho protagonismo, dispuso de una chance que se la trabaron justo al córner.



- Diego Polenta (6): El capitán de Nacional volvió a dejar en claro su rol y fue de los mejores. A pesar de cometer un penal, limpió la mala imagen del clásico del lunes y fue importante.



- Guzmán Corujo (5): El zaguero juvenil fue superado cuando lo encararon en velocidad pero no desentonó y se perfila para continuar en su puesto en la Copa.



- Alfonso Espino (5): El lateral tricolor tuvo dos caras, una defendiendo y otra atacando. En defensa lo superaron demasiado y cometió errores. En ataque intentó siempre desbordar.



- Santiago Romero (5): El “Colo” comenzó bien distribuyéndose la mitad de la cancha con Arismendi pero no logró gravitar en la ofensiva y sufrió con los relevos en la defensa.



- Diego Arismendi (5): El “Mama” también fue de los que tuvo algunas falencias en la defensa y nunca pudo encontrar espacios para jugarla pelota con los de la ofensiva.



- Carlos De Pena (4): Ayer volvió a uno de sus puestos habituales pero no logró entrar en jugo en ningún momento. Lo marcaron bien y no tuvo variantes a la hora de volcarse al ataque.



- Luis Aguiar (5): Sigue sin gravitar en la mitad de la cancha y todavía está en el debe. Ayer no mostró su desdoble característico y el equipo tricolor lo sintió mucho.



- Tabaré Viudez (7): Nacional sumó anoche una nueva derrota clásica, la tercera de forma consecutiva, pero si hay algo para rescatar y remarcar es otra vez la actuación de Tabaré Viudez. El atacante tricolor volvió a ser la figura de un equipo que no funcionó como tal y que volvió a tener problemas en el juego que se acrecentaron a la hora de defender. Pero en la ofensiva, Viudez mostró que el 2018 parece tenerlo en una muy buena versión. Las quiso todas, las pidió, bajó muchos metros para agarrar la pelota y hasta hizo un golazo a tres dedos de tiro libre para descontar y ponerse a tiro. Tabaré fue el único héroe en el gran lío de Nacional.



- Leandro Barcia (5): Arrancó el partido como la referencia de Nacional en el área de Peñarol pero sin lograr gravitación alguna. Luego se volcó a la banda y no tuvo un gran partido.



- Sebastián Fernández (5): Entró para convertirse en el centrodelantero del equipo pero no pudo ganar muchas pelotas en la ofensiva y fue neutralizado por la zaga de Peñarol.



- Christian Oliva (-): Volvió a tener minutos en un partido importante como un clásico e intentó distribuir bien la pelota. El juvenil deja en claro que está para dar una mano en el equipo.



- Gonzalo Bueno (-): El delantero tricolor sigue sin poder meterse en el juego del equipo y ya no es el jugador gravitante de sus inicios. Está en el debe en su vuelta al club.